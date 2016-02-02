Сериал "Хозяйка" успешно стартовал на "1+1" и стал лучшей программой дня

2 февраля 2016, 13:56

Общая аудитория первой серии драмы превысила 5 миллионов зрителей.

Елена Стефанская

Вчера, 1 февраля в 21.00 на телеканале "1+1" состоялась премьера 24-серийной драмы "Хозяйка" производства "1+1 Продакшн". Премьерная серия телепродукта стала лучшей программой дня.

Сериал "Хозяйка" стал лидером слота с долей 16.6% по аудитории 18-54, вся Украина. Общая аудитория первой серии драмы превысила 5 миллионов зрителей.

"Сериал "Хозяйка" — это крупное событие для телеканала и всей команды проекта. Это большая драма, в которую вложили душу десятки наших коллег, и сегодня мы не можем не радоваться тому, что ее смотрят миллионы украинцев. Впереди острая интрига, неожиданные повороты и, конечно, любовь, которой под силу победить все преграды — от коррупции и предательства окружающих до внутренних страхов наших сильных, хотя и непростых, героев", — комментирует Елена Васильева, главный продюсер сериалов и фильмов телеканала "1+1".

"Хозяйка" — сериал производства "1+1 Продакшн", снятый с участием украинских актеров Елены Стефанской, Владимира Горянского, Екатерины Варченко, Марка Дробота, Сергея Радченко. Режиссер сериала — Бата Недич.

Действия драмы происходят в небольшом шахтерском городке, где все подчинено его "хозяйке" Алине Хмелевской (Е. Стефанская). Она не останавливается ни перед чем на пути к своей цели, для нее не существует слова "нет", и она вершит судьбу практически каждого жителя своего города. Однако многое в жизни Аниканово меняется, когда во главе шахты "Алмазная" становится сын "Хозяйки", столичный предприниматель Александр. Именно здесь он знакомится с молодой 25-летней девушкой Наташей Суворовой.

Саундтреком к сериалу "Хозяйка" стала полюбившаяся украинцам композиция "Сдаться ты всегда успеешь" тренера "Голосу країни-6", популярной украинской певицы Тины Кароль.      

                                                                  

Как отмечалось ранее, "Хозяйка" — это адаптация латиноамериканской теленовеллы "La Patrona". Сценарий адаптации написала украинская писательница Ирина Чернова, победительница премии "Коронация слова", известная читателям под псевдонимом Люко Дашвар.  "1+1 Продакшн" занимался производством сериала. 

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сериал хозяйка канал 1+1
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