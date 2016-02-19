Умерла писательница Харпер Ли, автор культового романа "Убить пересмешника"

Лауреат Пулитцеровской премии Харпер Ли умерла в своем родном городе Монровилль, штат Алабама.

Об этом сообщает УНИАН, ссылаясьна издание Al.com.

Писательница родилась 28 апреля 1928 года , а в 1949 переехала в Нью-Йорк. Именно здесь она написала знаменитый роман "Убить пересмешника", за который в 1961 получила Пулитцеровскую премию.

А в прошлом году его продолжение, книга "Пойди поставь сторожа", была признана самым популярным изданием в онлайн-магазине Amazon. В Великобритании уже за первые сутки продаж он разошелся тиражом в 105 тысяч экземпляров.

Напомним, умер комендант Ласард из комедии "Полицейская академия".