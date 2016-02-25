Оккупанты назвали песню Джамалы для "Евровидения" пляской на костях

Незаконный "вице-премьер правительства" Крыма Руслан Бальбек назвал "пляской на костях" песню "1944" украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова) о депортации крымских татар для конкурса "Евровидение-2016".

Об этом сообщает ТАСС.

"Выступление Джамалы на "Евровидении" с песней "1944" — это фактически "пляска на костях". Когда в творчестве пытаются использовать трагедию крымско-татарского народа для удовлетворения чьих-то политических амбиций, я считаю это кощунственным. Украинские власти под видом развлечения пытаются продвинуть европейскому зрителю свою линию внешней политики", — сказал Бальбек

По словам "вице-премьера", смешивать развлечение и трагедию недопустимо. "Я удивляюсь, почему украинские зрители не возмущаются тому, что подумают об их стране на "Евровидении"? — добавил он. — Разве уместно в перерывах между песнями о любви или каких-то увеселительных поездках петь о трагедии нашего народа?".

Крымские татары были депортированы в 1944 году после освобождения Крыма в ходе Великой Отечественной войны. В 1987 году решением генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева (1990-1991 - президент СССР) крымским татарам было разрешено вернуться на полуостров. 21 апреля 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымских татар и других народов, которые стали объектом сталинских репрессий.

Напомним, Сусана Джамаладинова стала 21 февраля победительницей проводившегося в Украине национального отбора на "Евровидении-2016". Текст ее песни "1944" о депортации крымских татар в 1944 году вызвал неоднозначную реакцию. В частности, его подверг критике зампред комитета Госдумы по информационной политике Вадим Деньгин, который считает, что подобные композиции лишь политизируют конкурс. Он выразил надежду, что руководство "Евровидения" не допустит этого.