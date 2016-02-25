ЮНЕСКО поставило Москву на место: Крым не признан российским, а "Херсонес Таврический" принадлежит Украине

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры не признает, что музей-заповедник "Херсонес Таврический" находится под ответственностью России.

Об этом заявила постоянный представитель РФ при ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, сообщает Интерфакс.

"На сегодняшний день ЮНЕСКО не признает. Было голосование в ООН, что пока Крым не признан российским в международно-правовом понимании этого вопроса", — сказала Митрофанова в ходе видеомоста Москва-Париж в четверг.

"Украина исходит из того, что этот объект культурного наследия принадлежит Украине, никакие российские законы там не действуют, что де факто не так", — сказала Митрофанова.

Она отметила, что с переходом под юрисдикцию России заповедник получил деньги, и там проводится реставрация. Кроме того, директор заповедника регулярно направляет в ЮНЕСКО отчеты.

Заповедник "Херсонес Таврический" — крупное музейное и научно-исследовательское учреждение. Общая площадь заповедника составляет около 500 га. Основа национального заповедника — музей, экспозиция которого отражает две исторические эпохи: античный Херсонес и средневековый Херсон. В состав заповедника входят древнее городище, участки уникальной сельской территории города, так называемая хора, а также средневековые крепости Чембало и Каламита.

Музейное собрание насчитывает около 220 тыс. музейных предметов основного фонда и около 20 тыс. предметов научно-вспомогательного фонда, находящихся в хранилищах музея. В 2013 году объект "Древний город Херсонес Таврический и его хора" внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Напомним, в российском Оренбурге уничтожили дом, где во время ссылки жил Тарас Шевченко. По этому поводу премьер-министр Арсений Яценюк поручил обратиться в ЮНЕСКО.