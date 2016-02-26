Маричка Падалко и Станислав Ясинский получили награду "Голос благотворительности"

Украинский форум благотворителей, проконсультировавшись с медиа-экспертами, сформировал перечень из 15 победителей.

Церемония награждения журналистов состоялась во время VIII Международной конференции Украинского форума благотворителей.

В течение февраля 2016 года благотворительные и общественные организации, волонтеры и все неравнодушные номинировали работников СМИ за рассказы о деятельности волонтеров и благотворителей, распространение историй добрых дел, поощрения благотворительности, а также расследования фактов злоупотреблений.

Маричка Падалко, журналист-волонтер, ведущая телеканала "1+1", получила награду как участница беговых благотворительных марафонов и лидер общественного мнения, который собственным примером поощряет делать добрые дела просто и с улыбкой.

"Говорить о благотворительности, участвовать в благотворительных акциях — это самое малое, что я могу сегодня делать на своем месте. За последние годы мы уже привыкли выходить из зоны комфорта и делать то, что раньше казалось, или не нужным, или бессмысленным, или "не моим". И это меняет жизнь и ощущение всех задействованных в процессе", — комментирует Маричка Падалко, ведущая "ТСН.Ранок" на телеканале "1+1".

Документальный фильм о детях войны на востоке "Вернуться домой" корреспондента "ТСН-Тиждень" Станислава Ясинского дал старт благотворительному проекту "Ангелы для детей войны". Благодаря ему тысячи людей помогли детям вернуться в семью, в школу, восстановить дом и документы, пройти лечение, найти опекунов.

Станислав Ясинский раскрыл детали создания проекта: "Важно, что это не просто фильм, а акция в поддержку детей, детей, находящихся в зоне конфликта. С самого начала мы очень четко понимали, какова цель нашего проекта: не одноразовый показ проблемы, а меценатская деятельность. Благодаря привлечению благотворительных фондов нам удалось сделать множество полезных вещей. Главное, что мы сразу понимали, что мы хотим получить в результате, и поэтому нам удалось это реализовать".