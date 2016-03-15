Гребенщиков высмеял российских журналистов: опубликовано видео концерта

Известный российский музыкант, лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков во время своего концерта в Воронеже сделал саркастическое заявление в адрес представителей российских пропагандистских средств массовой информации.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале BloknotVrn36, пишет РБК-Украина.

Так, перед очередной песней Гребенщиков обратился к зрительному залу.

"Эту песню я хочу посвятить людям опасной профессии... Журналистам, особенно теле- и радиожурналистам. Ведь им, наверное, тяжело врать 24 часа в день, 7 дней в неделю, много лет подряд. Посмотрите, какой грех они берут на душу, каким чудовищным усилием им приходится оправдывать себя самих перед самими собой. Когда приходится изменять себе, придумывать, зачем они это делают, мы подумали, что грешно не воспеть их работу", — сказал певец.

После этих слов рокер вместе со своей группой "Аквариум" исполнил композицию "Собачий вальс", где, в частности, есть такие строчки: "Их мир катится в пропасть на фоне нашего роста, еще бы сжечь эти книги — как все было бы просто" и "Можно врать людям долго, но невозможно врать вечно".

Напомним, после встречи с Саакашвили Гребенщикова в России считают предателем.

Видео: BloknotVrn36