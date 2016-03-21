Арнольд Шварценеггер вернется к съемкам в "Терминаторе 6"

Актер Арнольд Шварценеггер объявил о грядущих съемках ленты "Терминатор 6".

Об этом пишет издание The Independent.

По словам Шварценеггера, он с нетерпением ждет начала съемок. Раскрывать подробности сюжета он отказался.

Предыдущая часть франшизы "Терминатор" под названием "Терминатор: Генезис", которая вышла в 2015 году, не имела успеха у зрителей.

В начале года кинокомпания Paramount Pictures вычеркнула новый фильм "Терминатор" из прокатного графика, который должен был стать продолжением ленты "Терминатор: Генезис".

Напомним, знаменитый актер Арнольд Шварценеггер, похоже, может вновь воссоединиться со своей женой Марией Шрайвер.