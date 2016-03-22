Грузинский ансамбль "Сухишвили" танцем поддержал Савченко

Представители шоу-бизнеса не остаются в стороне от ситуации с незаконным заключением украинской летчицы Надежды Савченко.

Вчера вечером поддержать Надежду взялся Национальный ансамбль Грузии "Сухишвили".

Об этом сообщил в своем Facebook экс-президент Грузии, а ныне — председатель Одесской областной госадминистрации Михеил Саакашвили.

Артисты исполнили грузинский военный танец перед бывшим посольством России в Тбилиси. В это время на здание проектировалось изображение Надежды Савченко с подписью FREE Savchenko. Участники акции требовали освободить летчицу и вернуть ее в Украину.

თავისუფლება ნადია სავჩენკოს სუხიშვილების ხორუმი რუსეთის საელჩოსთან - თავისუფლება ნადია სავჩენკოს!http://rustavi2.com/ka/news/42390 Опубліковано Rustavi 2 21 березень 2016 р.

Напомним, сегодня, 22 марта, в Донецке Ростовской области должны закончить зачитывать приговор украинской летчице Надежде Савченко, которую уже доставили в Донецкий суд Ростовской области.