Соратник Жириновского предлагает запретить въезд в Россию украинским артистам

Депутат от политической Либерально-демократической партии России (ЛДПР) предложил закрыть границу Российской Федерации для некоторых актеров из Украины.

Об этом заявил Роман Худяков в интервью радиостанции Говорит Москва.

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Роман Худяков заявил, что необходимо закрыть границу для артистов из Украины, которые негативно высказывающихся о народе России и стране.

"Нам стоит запретить полностью въезд их актерам, актрисам, которые здесь зарабатывают деньги. Потому что мы не знаем, куда они потом эти деньги направляют. Они могут эти деньги направлять на войну с Донецком и Луганском. Мы не должны давать возможность заработка на территории РФ. Я имею в виду тех актеров и актрис, которые хают российский народ и РФ", — сказал депутат.

По его словам, украинские власти запрещают въезд на территорию страны российским деятелям культуры потому, что те в свою очередь рассказывают гражданам Украины правду.

"Украинская власть прекрасно понимает, что когда приезжает наш актер, певец или журналист, то мы, конечно, начинаем разъяснять людям ту правду, какая она есть. И конечно, властям местным это не нравится. Власти прекрасно понимают, что мы единый братский народ, и это нельзя никак изменить", — добавил Роман Худяков.

Напомним, вчера, 28 марта, СБУ запретила Отару Кушанашвили въезжать на территорию Украину сроком на три года.