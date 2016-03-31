Иван Леньо рассказал, как Джамалу подставили с подписью под квотами на украинскую музыку

Не все так гладко оказалось с инициативой министра культуры Украины Вячеслава Кириленко, которая касается проекта закона о внесении изменений в Закон "О телевидении и радиовещании" о квотировании украинских песен на радио.

Украинский музыкант, лидер группы Kozak System Иван Леньо заявил, что исполнителей ввели в заблуждение, о чем он и написал на своей странице в Facebook.

"Поскольку и Джамала и Андрей Хлывнюк мои друзья, и их позицию относительно всего украинского я знаю не понаслышке, то подозрение было, что их или подставили, или обманули. Ну не могли же они подписать это позорное обращение…", — недоумевает Леньо.

А потом добавил, что Джамала написала ему. "И вот, что Джамала написала мне в личку:"Я надеюсь, что ты понимаешь, что это фейк!! Я не подписывала ничего и не подписала бы никогда".

"Андрей у себя на странице объяснил, что его ввели в заблуждение с цифрами и отозвал свою подпись. На будущее, друзья, как говорил герой Подервянского: "лучше перебдеть, чем недобдеть", — написал музыкант.

Напомним, в Киеве с аншлагом прошел концерт группы Kozak System.