Нобелевский лауреат назвала аннексию Крыма "политическим разбоем"

Сейчас отношения между РФ и Украиной иначе, чем состоянием войны, не назовешь, считает Алексиевич.
Лауреат Нобелевской премии по литературе — белорусская писательница Светлана Алексиевич — заявила, что аннексия Крыма Россией является "политическим разбоем".
Об этом она сообщила в Киеве на презентации своей книги "Чернобыльская молитва", пишет Радио Свобода.
В то же время литератор подчеркнула, что нынешние отношения между РФ и Украиной "иначе, чем состоянием войны, не назовешь".
"Сколько я знаю белорусов, все, конечно, на вашей стороне", — приводят слова Алексиевич журналисты.
Напомним, ранее нардеп, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что деоккупация Крыма произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.