Нобелевский лауреат назвала аннексию Крыма "политическим разбоем"

Лауреат Нобелевской премии по литературе — белорусская писательница Светлана Алексиевич — заявила, что аннексия Крыма Россией является "политическим разбоем".

Об этом она сообщила в Киеве на презентации своей книги "Чернобыльская молитва", пишет Радио Свобода.

В то же время литератор подчеркнула, что нынешние отношения между РФ и Украиной "иначе, чем состоянием войны, не назовешь".

"Сколько я знаю белорусов, все, конечно, на вашей стороне", — приводят слова Алексиевич журналисты.

Напомним, ранее нардеп, лидер Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров заявил, что деоккупация Крыма произойдет гораздо быстрее, чем считают в Кремле. Ознакомиться с его мнением можно здесь.