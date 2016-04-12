Джамала: раньше отбор на "Евровидение" выглядел очень местечково, беспробудный совок

В нынешнем году на песенном конкурсе "Евровидение" Украину представит певица крымско-татарского происхождения Джамала с композицией "1944", вызвавшей большой резонанс не только в нашей стране, но и за ее пределами.

Об этом пишет Viva.

О том, как изменилась жизнь после победы в отборочном всеукраинском туре, Джамала рассказала в интервью изданию.

Певица считает, что в этом году украинский отбор на "Евровидение" разительно отличался от конкурсов прежних лет. "Этот отбор кардинально отличается всем: от системы голосования до состава участников. Раньше все выглядело очень местечково, такой беспробудный совок, а система голосования позволяла сделать тот результат, который был нужен руководству Первого Национального. Это, конечно, очень отталкивало. В нынешнем году использовали купленный шведский формат, где все понятно, где есть четкий регламент и четкие правила: один СМС с одного номера. Ну, и конечно, состав участников в этом году был просто потрясающий, прямо фестиваль украинской альтернативной музыки", — заявила певица.

Также Джамала призналась, что очень нервничала перед отборочным туром. "Очень нервничала. Я решила: если не выиграю отбор в этом году, значит, это очевидный знак, что "Евровидение" не мой путь. Тогда просто продолжу писать свои альбомы, выступать на фестивалях и давать концерты, а о конкурсах забуду навсегда", — рассказала певица.

Напомним, Мария Бурмака объяснила, почему именно Джамала должна представлять Украину на "Евровидении".