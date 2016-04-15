Джамалу попросили не говорить о политике на конкурсе "Евровидение"

Европейский вещательный союз (EBU), организующий Евровидение, попросил представителя от Украины не делать политические заявления накануне и во время конкурса.

Об этом пишет Ivona.

Ранее сообщалось, что "Евровидение-2016" пройдет в Стокгольме (Швеция) с 10 по 14 мая.

Супервайзер Европейского вещательного союза (EBU) Йон Ула Санд отметил, что организаторы конкурса Евровидение попросили Украину не говорить о политике во время конкурса.

"Мы будем смотреть выступления, визуальное оформление, следить за публичными речами, чтобы убедиться, что Евровидение остается вне политики. Это правило и цель", —заявил Йон.

К слову, Ула Санд подчеркнул, что песня украинской участницы Джамалы не нарушает предписаний EBU. "Она не про войну поет. Если посмотреть текст, в нем не найдется ничего о событиях на Украине и в Крыму. Это история о сталинской эпохе и депортации крымских татар. То, что не обсуждалось. Россия четко заявляла, что это было жестоким поступком Сталина", — прокомментировал супервайзер.

Напомним, американский эксперт назвал фаворитов "Евровидения-2016".