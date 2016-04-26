Певица Таня Воржева: я за то, чтобы было как можно больше украиноязычных песен

На сайте "Главред" состоялся чат с певицей, участницей группы Real O Таней Воржевой. Общаясь с читателями, она рассказала, как изменится стратегия группы Real O, какой должна быть деятельность артиста во время войны, как она планирует популяризировать украинскую культуру, как складываются ее отношения с продюсером Натальей Могилевской, а также поделилась мыслями о таком явлении, как "артисты в политике".

Представляем стенограмму чата с Таней Воржевой.

Nattalie: Чому у вашого гурту переважно російськомовний репертуар? Не плануєте щось змінювати в цьому сенсі?

Таня Воржева: Так склалося, що наш гурт співав російською мовою. Але коли з'явився новий склад, я була причетна до того, щоб наша пісня була українською — "Місяць" Наталії Могилевської (дуже вдячна, що вона дала можливість її заспівати). Тож все вже змінюється. Дуже цим пишаюся. Можна сказати, що наша стратегія змінюється, і буде більше україномовних пісень. Особисто я за це, буду пропонувати і писати.

Nattalie: Як складаються у вас стосунки з коліжанками в Real O? Часто бувають суперечки? за ким останнє слово?

Таня Воржева: Перший рік був періодом становлення. В нашій компанії є конфліктолог, і вона вчить нас, як правильно спілкуватися, як трактувати фрази, як ставитися до претензій, як розуміти підтекст. Завдяки цьому ми вже добре спілкуємося, і зараз пішов третій рік співпраці. Інколи бувають дуже глибокі почуття, сестринські.

Lidiia: Ви підтримуєте ініціативу ваших колег по сцені щодо повної заборони російського медіа-продукту в українському ефірі, принаймні під час війни?

Таня Воржева: Я — за об'єднання, за те, щоб усе було добре. За мир у всьому світі. Я можу сказати, що я за те, щоб було більше українських пісень. Бо українська мова дуже гарна, а культура — дуже давня і мудра. Сподіваюся, що ця мудрість нашої культури дозволить нам скоро не думати про питання мови.

Vredya: Вы верите в вечную любовь? Как вы относитесь к изменам? Изменяли ли вы? Изменяли ли вам?

Таня Воржева: Да, я верю. Я — романтик. Я верю в мировую любовь. Клеопатра, Юлий Цезарь... Возможно, я испытывала нечто подобное.

Смотря что понимать под изменой... Иногда предательство хуже, чем физическая измена.

Tomochka: Вы никогда не задумывались о каких-то курсах или мастер-классах для девушек на предмет того, как выглядеть отлично и сделать успешную карьеру?

Таня Воржева: Задумывалась. У меня есть проект — GARNI. Недавно я провела GARNI Weekend, где приглашенные девушки участвовали в различных мастер-классах: спонтанная живопись, шаманские танцы, ораторское искусство, гибкость. Я получила огромное удовольствие, чувствую, что быть ведущей таких мероприятий — это мое предназначение в том числе. Я и сама участвовала, внимательно слушая, и делилась своим опытом. Совсем скоро девушки Украины узнают, где и когда состоится следующий GARNI Weekend. Планируется включить в программу энергичные тренировки: вейкбординг, катание на скутере...

Katty: Татьяна, всегда смотрю на вас и восхищаюсь! Вы прекрасно выглядите! Поделитесь, что нужно сделать, чтобы так прекрасно выглядеть? Возможно, вы как-то особенно питаетесь, отказались от всех вредных привычек и занимаетесь спортом? Возможно, есть ещё какой-то секрет?

Таня Воржева: Спасибо за комплимент. Я довольно самокритична. Я еще только на пути к идеалу, который представляю о себе. Но, конечно, за время работы на телевидении у меня появились свои секреты, как быстро себя приводить в отличную форму. Делюсь мега-работающим секретом, хоть и непростым: откажитесь от кофе. Я в последний месяц вообще не пью кофе. Пропадает сонливость, усталость, вы сияете, у вас появляется гораздо больше энергии. Также правильное питание (живое). Конечно, спорт, занятие любимым делом. И при этом главный секрет №2 — старайтесь все это делать с удовольствием. Нужно настроить себя. Остальные секреты услышите на "GARNI зустрічі".

LanaDelRay: Я тоже хачу стать пивицей. Пасаветуйте што мне нада для этава сделать? (орфография автора вопроса сохранена, — Ред.)

Таня Воржева: Заняться общим образованием. :) Ведь артист — это не только вокал. Это — личность в целом и то, чем она наполнена. Ну, и ходите на занятия по вокалу, актерскому мастерству и т.д.

IrenKa: Таня, вы влюбчивы? Сейчас в кого-то влюблены?

Таня Воржева: Да, я влюбчивая.

А вот и не расскажу. :) Секретик! Посмотрите в мои глаза в новом клипе группы Real O на песню "Вишня" и все поймете.

Lunachova: Таня, расскажите о творческих планах, пожалуйста. Планируете ли вы сольную карьеры или собираетесь остаться в Real O? Как вообще вам в группе работается? Женский коллектив же, всем известно, полон зависти.

Таня Воржева: Мне работается очень здорово. Для меня было важно получить признание своих способностей. С девочками я чувствую это признание. Мы поддерживаем друг друга. Поэтому сейчас я очень рада всему, что происходит. У нас прекрасное сотворчество, мы дополняем друг друга. Также я развиваюсь, так что, возможно, буду делать что-то свое. Но это никак не помешает нашему коллективу. Творческому человеку порой хочется сказать что-то от себя. Когда почувствую, что время пришло, обязательно скажу.

Neznakomka: Таня, ответьте, пожалуйста на вопрос: какой самый нелюбимый вопрос, который задают вам журналисты?

Таня Воржева: Вопрос: "А вы знаете, на кого вы похожи?" Этот "оригинальный" вопрос заставляет меня нервно думать, ощущая полную растерянность: "Господи, на кого же я похожа?"

Matew: Как вы относитесь к разнообразным процедурам красоты и пластическим операциям? Испытали ли уже что-то на себе?

Таня Воржева: Вообще считаю, что круче натурального нет ничего. Остальное — дело за спортом. Поэтому мой ответ очевиден.

Ya-Ukrainka: Татьяна, с наступающими вас праздниками! Скажите, вы православная? Если да, то как будете отмечать Пасху? И как вообще всегда отмечаете? Есть ли у вас какие-либо семейные (или лично ваши) традиции?

Таня Воржева: Да, я — православная. Пощусь в этом году. Это очень светлый праздник. Для меня это праздник перерождения. Я верю, что был такой человек, которого звали Иисус. Готовимся к Пасхе всей семьей. Позавчера, например, бились освященными вербными веточками, приговаривая: "Не я бью — верба бьет", "На здоровье тебе!", "Икры черной, икры красной, икры баклажанной! Мира, яхт, счастья, благополучия!" :))) Я поняла, что мне нравится этот ритуал.

Всегда утром на Пасху мы всей семьей собираемся и боремся яйцами. Чаще всего выигрываю я или папа.

Olecia: Якою ви бачите роль митців — акторів, музикантів, художників, письменників — у сьогоднішній ситуації в країні? Що вони можуть і мають робити? На що можуть вплинути? Вони мають бути над війною і політикою? Чи все ж таки мають якось долучатися у різні способи — підтримувати військових та переселенців, залучати людей до благодійності через концерти і вистави тощо? Яка Ваша позиція?

Таня Воржева: Я думаю, что люди творчества (успешные люди) — это, прежде всего, личности, лидеры мысли. Именно такие люди и создают культуру. Поэтому их мнение очень важно. Особенно когда в нем есть предложения по поводу решения вопроса, призывы к примирению, когда с помощью творчества нам удается напомнить, что мы — люди, прежде всего. А это значит, что мы можем решать конфликты с помощью речи, переговоров, не применяя физической силы. Я очень хочу и надеюсь, что сознательность победит.

Detective: Где вы живёте?

Таня Воржева: Я живу в Украине, это моя Родина. Но хочу иметь возможность жить и в других частях мира (я иногда чувствую себя космополитом).

Olecia: Тетяно, чи доводилося вам виступати перед воїнами АТО (у шпиталях, їздити з виступом у зону АТО, або ж уже на звільнених територіях)? Якщо так — ваші враження, розповідь про те, де і як це було, як приймали? Якщо ні — чому? Як ви ставитеся до таких виступів?

Таня Воржева: Мы с девочками из Real O выступали в Артемовске. Неподалеку видели много наших ребят, которые защищают наши земли. Старались выступить на максимум, чтобы зарядить позитивом всех жителей города, которые также потенциально являются родственниками этих ребят. В том числе и с такой философией мы даем наши выступления.

Prokop: Сложно ли в Украине молодой певице прокладывать себе путь на большую сцену? Что на этом пути дается сложнее всего?

Таня Воржева: Это непросто. Это требует большого труда, наверное, большего, чем в других странах, где все это более развито. У нас принято думать, что все так сложно, большая конкуренция. Но, думаю, конкуренции нет — есть разнообразие. Нужен упорный труд, свой индивидуальный концепт, а также важно, чтобы было что сказать людям. Всем хочется делиться своей любовью, радостью. Я очень люблю славянскую культуру, это у меня в крови и сейчас все раскрывается. Хочется, к примеру, в своих платьях раскрыть всю эту красоту. Я восхищаюсь вышиванками и хочу сделать их модными. Хотела бы работать с Ольгой Навроцкой. Кроме того, я хочу показать красоту украинского языка. Также я восхищена нашей землей, украинскими городами. Хочу в клипах снимать эту красоту. Это будет мой месседж. Так что нужен свой концепт, желательно правдивый.

Kurochka: Таня, вы ревнивая? Как вы относитесь к изменам?

Таня Воржева: Бешусь и ревную, но прощаю и люблю (если бы такое произошло).

Prokop: Как вы считаете, чего не хватает украинским исполнителям, чтобы завоевывать мировую славу и быть "на уровне" с всемирно известными звездами?

Таня Воржева: Самодостаточности.

Martochka: Вы любите читать? Какие книги вам больше по душе — электронные или печатные? Что сейчас читаете?

Таня Воржева: Люблю. 100% печатные, и только. Сейчас читаю "Бриду" Коэльо.

Minutka: Таня, любите ли вы путешествовать? Где вообще бывали и где хотите побывать?

Таня Воржева: Очень люблю, обожаю. Это мой драйв и хобби. Скоро буду лететь в Грецию. Хочу в Грузию — там мои друзья. И в Амстердам.

MONAKO: Танюша, кто из ваших коллег по сцене вам импонирует?

Таня Воржева: Мне импонирует моя группа Real O, Наташа Могилевская (наш продюсер, она классная, драйвовая, хороший наставник), Ирина Билык, Ваня Дорн, "Квесты", Тина Кароль.

Maybe: Какие у вас отношения с Натальей Могелевской?

Таня Воржева: Теплые отношения. Наташа сейчас увлекается духовными практиками, летает в Индию. Мне это близко, и я рада, что это происходит. С удовольствием перенимаю ее практики. Она — хороший "проводник" в этом. Что касается работы, то у нас классные бизнес-отношения. Наташа ставит перед нами понятные и реальные задачи. Мне нравится работать в понимании.

Maybe: Любите ли вы животных? Есть ли у вас дома животные?

Таня Воржева: Люблю. У меня есть черепашка. Она — как тотем. Хочу еще собаку.

Vita Kryvoviaza: Таня, вы любите готовить? Если да, то какое ваше фирменное блюдо?

Таня Воржева: Люблю придумывать всякие разности. Мое фирменное — это смузи из перчика, авокадо, помидора, огурца и орешков кешью, и это все намазывается на черный хлебушек.

Артём Корнеев: Танечка, вы очень красива! У вас, наверно, отбоя нет от мужчин?

Таня Воржева: Признаюсь, я не обделена вниманием. "Отбойники" пока что не понадобились. :)

Elena Aleksandrovna: Татьяна, чем Вы увлекаетесь в жизни? Есть ли у Вас хобби?

Таня Воржева: Хобби есть. Это рисование, пошив блузок (у меня есть подружка, с которой мы делаем коллекцию) и GARNI практики.

Stan55: Татьяна, что вы думаете по поводу артистов, выступающих в России?

Таня Воржева: Думаю, что в этой жизни каждый делает свой выбор.

Bezhan: Вы счастливы тем, что имеете на сегодняшний день? Реализовались ли вы? Или всё-таки есть ещё нереализованные задумки и вы к ним идёте? Или по каким-то причинам не идёте, а пока только ожидаете.

Таня Воржева: Счастлива тем, что имею. Благодарна за все, что имею. Реализовалась пока где-то на 35%. Я знаю, к чему я иду, и обязательно все реализую.

Andrew_46: Танюша, вы очень красивы! Скажите честно, тяжело быть красивой женщиной? Или, наоборот, одни бонусы?

Таня Воржева: Это ответственность. :)))

Anna_Trukhachova: А что за бренд GARNI? Вы стали дизайнером?

Таня Воржева: Это бренд, который несет философию красоты — баланса тела, души и духа. Это GARNI Weekend-ы (практики). И это бренд женской одежды.

AngryBirds: Таня, ты ушла из группы Real O?

Таня Воржева: Нет, я в группе Real O.

Allochka: Танечка, у меня два вопроса. У вас свои губы? Делаете ли вы что-то специально, чтобы быть похожей на Анджелину Джоли, или это случайно так получается? И как вы относитесь к этому сравнению?

Таня Воржева: Губы, как мне говорила мама, это у меня и от папы, и от дедушки. Так что губы свои. Делаю все, чтобы быть похожей на самую счастливую Таню Воржеву.

Max...: Таня, вы замужем? У вас есть бойфренд?

Таня Воржева: Я еще не насытилась свободой. Но могу сказать, что могу быть свободной и в партнерстве.

Mokko: У вас есть претензии к самой себе?

Таня Воржева: Претензии у меня к себе есть. Но как только у меня появляется претензия, у меня сразу есть решение. А когда я устраняю претензию, я собой восхищаюсь.

Mokko: Вы верите в женскую дружбу? Есть ли у вас подруги?

Таня Воржева: Я в нее не верю — я ее знаю. У меня со школы есть подружка — Катя Березка, моя дорогая. Есть друзья и с первого класса, так что я знаю, что такое дружба. Я верный и преданный друг.

Interes: Вам часто дарят подарки мужчины? Какой самый запоминающийся подарок вам дарили?

Таня Воржева: Мужчины проявляют ко мне знаки внимания, поливают меня, как цветочек. Вот как раз цветочки и дарили. Очень много их было: весь подъезд мне ими заставили и всю консьержку мою ими заставили. Весь дом был в цветах, получился сад.

Lenkababenko: Как вы считаете, почему в Украине кризис, и как из него выйти? Вы не думали уйти в политику, как это часто происходит со звёздами украинской эстрады?

Таня Воржева: Будучи политологом, могу сказать, что это процесс перерождения, зарождения государственности и всего нового. Старая система себя отжила, и сейчас идет трансформация и образование новой системы. Это мировой процесс, который начался конкретно с Украины. Я в предвкушении перемен. Я сама несу в себе это "новое", как и все мое поколение. Это новые, более миролюбивые люди.

ShoMustGoOn: Вы хотели бы сниматься в кино? В какой роли видите себя?

Таня Воржева: Конечно, хотела бы. Как вы могли задать такой вопрос? Конечно же, в роли Анджелины Джоли. Меня удивляет, что вы у меня такое спрашиваете. :)

А вообще, я хотела бы сыграть в комедии, хотела бы подурачиться. Мне нравятся фильмы такого жанра, как те картины, где играет Камерон Диаз. Говорят, что комедийную роль играть очень сложно.

MistF: Таня, вы учились на политолога. А работать по специальности планируете? Как вообще относитесь, к такому явлению как артисты в политике, в Раде? Есть ли в этом смысл, или каждый должен заниматься своим делом?

Таня Воржева: Каждый должен заниматься своим делом. Но артисты могут работать в сфере культуры. Мне это интересно. Но для начала я хочу максимально реализовать себя в творческой деятельности, в пении.

Hochuha: Опишите себя тремя словами.

Таня Воржева: Гарна, щира, працьовита.

Mikaella: Таня, вы верите в гороскопы? Какой ваш знак зодиака?

Таня Воржева: Я — Стрелец. В гороскопы верю.

(Стилистика гостьи "Главреда" сохранена, — Ред.)

Фото Сергея Нужненко