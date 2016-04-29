На Евровидение-2016 запретили флаги ДНР и крымских татар, в Меджлисе уже отреагировали

Организаторы Евровидения-2016 приняли решение запретить во время конкурса использование крымскотатарского, косовского, палестинского флагов и некоторых других.

Правила, опубликованные на сайте концертного холла Stockholm Globe Arena, запрещают приносить с собой на концерты эти флаги. Также под запрет попали флаги так называемой ДНР, Северного Кипра, Нагорного Карабаха и флаг Басков, пишет УНИАН.

Кроме этого, организаторы подчеркнули, что "строго запрещено" использовать флаг "Исламского государства".

Организаторы отметили, что на шоу можно принести флаги стран-участниц конкурса или стран, которые ранее принимали участие в конкурсе (например, Румыния), и флаги стран ООН. Кроме того, разрешается использование флага Евросоюза и радужного флага.

Между тем, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров прокомментировал запрет флага крымских татар на Евровидении в Стокгольме в Facebook.

"Расставляйте правильно акценты. Организаторы Евровидения упорядочили использование флагов, оставив возможность лишь для демонстрации государственных флагов стран-участниц данного конкурса... Конечно, мне такое решение не по нраву, но оставляю за ними данное право. Организаторы стремятся максимально избежать препятствий, что могут возникнуть вследствие политизации Кремлем данного конкурса", — написал он.

По его словам, нужно сосредоточиться в поддержке выступления Джамалы голосами жителей в странах-участницах конкурса.

Напомним, Yurko Yurchenko назвал Джамалу претендентом номер один на победу в "Евровидении-2016".

Ранее сообщалось, что на Евровидении разразился скандал — Румынию сняли с конкурса.