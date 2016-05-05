"Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции

5 мая 2016, 15:52

Не только номер, но и образ Джамалы оставался загадкой. Сегодня певица вышла на сцену в эффектном черном платье из кожи. 

  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua
  • "Евровидение-2016": Джамала показала первые невероятные фото репетиции vk.com/eurovision_ua

Сегодня, 5 мая, украинская певица Джамала (Сусана Джамаладинова), которая принимает участие в конкурсе "Евровидении 2016" впервые провела репетицию своего номера.

Каким будет выступление певицы, держалось в секрете до последнего, пишет ТСН.

Как рассказали зрители, которым посчастливилось присутствовать во время репетиции, номер Джамалы будет впечатляющим.

"Джамала начинает свое выступление, выходя на камеру из лазерного куба, сцена расцветает под ней, пульсирует красными линиями, на задниках вырастает дерево, а потом пол сцены становится алым. От кульминации на фоне выросшего на заднем плане дерева бегают мурашки и пресс-центр аплодирует по завершению репетиции", — поделились зрители на официальной странице "Евровидения" "ВКонтакте".

стоит отметить, что не только номер, но и образ Джамалы оставался загадкой до последнего.

Сама Джамала рассказывала, что видит себя в светлых цветах. Однако окончательно определиться с нарядом артистка планировала во время генеральной репетиции.

Сегодня же певица вышла на сцену в эффектном черном платье из кожи. Некоторые из поклонников звезды сравнили ее образ с нарядами актеров из культового сериала "Игра престолов". Однако, что именно такой увидит Европа Джамалу во втором полуфинале "Евровидения" 12 мая, пока утверждать рано, пишет издание.

Также артистка поделилась с поклонниками первыми фото с процесса. Судя по ним, номер звезды будет зрелищным. Певицу на "Евровидении" активно поддерживают сторонники с флагами Украины.

Напомним, ранее народная артистка Украины Мария Бурмака заявила, что Джамала должна представлять нашу страну на европейском конкурсе, поскольку она, в частности, прекрасная певица, а ее песня "1944" — история крымскотатарского народа.

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сцена Евровидение Джамала репетиция образ номер
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