Директор НТКУ: Украина откажется от "Евровидения", если победит Россия

Генеральный директор Национальной телекомпании Украины (НТКУ) Зураб Аласания заявил, что Украина может отказаться от участия в песенном конкурсе "Евровидение" в 2017 году в случае победы России в этом году.

Об этом сообщает Сегодня.

"Об альтернативе думать вынужден. Если победителем станет человек по имени Лазарев — думаю, в следующем году "UA:Первый" вновь откажется от участия в конкурсе", — написал Аласания в комментариях на своей странице в Facebook.

Традиционно следующий конкурс проводится в стране-победительнице предыдущего "Евровидения". То есть в случае победы Лазарева в 2017 году участникам придется ехать в РФ.

Напомним, в минувшем году Украина не участвовала в "Евровидении" из-за сложной экономической ситуации и боевых действий на Донбассе.

В этом году нашу страну на конкурсе представляет певица Джамала. Конкурсная песня украинской певицы крымскотатарского происхождения "1944" посвящена трагическим событиям Депортации крымскотатарского народа.

Напомним, по итогам второго полуфинала Джамала прошла в финал "Евровидения-2016", который состоится в субботу, 14 мая, в 22:00.