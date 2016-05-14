Писатель рассказал, почему Путину проще править Россией, чем Сталину

Российскому президенту Владимиру Путину легче управлять страной, чем Иосифу Сталину, потому как поколение девяностых выросло в невежестве и этот материал легко доступен к обработке. Его неи нужно уничтожать и воспитывать.

Об этом сказал писатель, поэт, переводчик Борис Херсонский на своей странице в Facebook.

"Я еще вот о чем думаю. Товарищу Сталину приходилось иметь дело с людьми либо образованными, несущими в себе знания философии религии и даже литературы, и, как странно, уважение к ней, либо с людьми, из поколения в поколения накапливавшими привычку, навык к тяжкому труду, порой — на грани выживания. И то и другое порождало "сопротивление материала", а все, что сопротивляется, нужно было или сломить, или уничтожить — отсюда большой террор и голодомор.

Товарищу Путину куда легче — поколение девяностых выросло в невинности невежества и в уважении к массовой культуре в ее худшем смысле, в поклонении уголовным авторитетам. Под звуки попсы и шансона. Этот материал легко доступен к обработке. Его не нужно уничтожать, не нужно даже воспитывать. А элита — сколько там той элиты? Приручить, запугать, кого и ликвидировать для острастки.

Дело сделано.

И еще — попробовал представить себе нынешних правителей России в каракулевых папахах и пальто с каракулевыми же воротниками, стоящими на трибуне Мавзолея. Не получилось. Не идет им униформа советских старцев. Это — нечто иное", — пишет писатель.

Напомним, ранее украинский журналист Виталий Портников объяснил, что превращает Сталина, Брежнева и Путина в одного человека.