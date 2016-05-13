Букмекеры не верят в победу Джамалы на "Евровидении"

По окончанию второго полуфинала песенного конкурса "Евровидение-2016", в котором украинская певица Джамала получила пропуск в финал, букмекеры сделали новые прогнозы.

Об этом пишет ТСН.

Так, как и раньше, Украина находится в первой пятерке финалистов, правда ее позиции немного сдвинулись.

Со второго места Джамала переместилась на четвертое. А вот насчет первого места, мнение букмекеров не изменилось. Они уверены, что победа будет за российским конкурсантом Сергеем Лазаревым. На втором месте теперь оказалась австралийка Дами Им. Представитель Франции Амир Хаддад замыкает тройку лидеров.

Украинская певица Джамала расположилась на четвертом месте. Первую пятерку лидеров замыкает представитель Швеции певец Frans.

Финал песенного конкурса "Евровидение 2016" состоится в субботу, 14 мая. Украина выступит в финале под номером 21.

Напомним, российский критик и журналист Артур Гаспарян назвал песню, номер и вокал Джамалы лучшим на "Евровидении-2016".