Букмекеры спрогнозировали, кто победит в финале "Евровидения", Джамала — в тройке лидеров

В Стокгольме (столица Швеции) в финале международного песенного конкурса "Евровидение-2016" может победить представитель РФ Сергей Лазарев, а второе место, возможно, достанется певице из Австралии Деми Им.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные прогноза, сделанного букмекерской конторой William Hill.

Агентство уточнило, что замыкает предполагаемую тройку лидеров украинская исполнительница Джамала (Сусана Джамаладинова).

"Одинаковые коэфициенты на победу у представительницы Армении Ивета Мукучян и представителя Швеции Франса, им отдают четвертое место", — приводят журналисты сведения аналитиков.

Напомним, финал "Евровидения" состоится вечером 14 мая, в нем примут участие 26 конкурсантов, 20 из них были определены в двух полуфиналах, а остальные шесть — попали туда автоматически.