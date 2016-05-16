Эксперт: победа Джамалы — это шанс для Украины и пощечина для агрессора

"Евровидение-2016" завершилось победой украинской певицы Джамалы. Однако сейчас все только начинается для Украины, для Джамалы, для кримських татар.

Такое мнение высказал политический обозреватель Назарий Заноз, пишет "Радио Свобода".

"Сейчас тот случай, когда победа Джамалы — большая радость для всей страны. И не имеет особого значения, являетесь ли вы фанатом подобных конкурсов, или по вкусу вам песни, которые там исполняются, и вы больше радуетесь поражению представителя России, чем победе крымской татарки и украинки Джамалы. И, соответственно, тому, как сейчас чувствует себя агрессор, получив громкую пощечину", — пишет публицист.

По его мнению, победа Джамалы важна также не только тем, что мир услышал настоящий голос Крыма, но и тем, что будет слышать его все чаще. Это очередная возможность, которую подбрасывает судьба и которой просто жизненно необходимо воспользоваться. И Джамала непременно это сделает.

"Получив статус победительницы "Евровидения", Джамала станет своеобразным послом крымских татар, к которому будут прислушиваться в высших мировых кабинетах. Поэтому это большой вызов для певицы, и большой шанс для ее народа.

Победа Джамалы также будет стимулировать украинскую власть, традиционно пассивную в крымском вопросе. Ей уже не удастся так легко бежать от обязательств, придется создать стратегию, быть решительнее", — пишет Заноз.

"И "Евровидение-2017", которое будет принимать Украина, так же должно быть насквозь пропитано темой крымских татар и Крыма. Независимо от того, полуостров будет оставаться в то время оккупированным, или уже нет. Нельзя пропустить эту волну интереса мира. Ее нужно постоянно подпитывать. Всегда напоминать о преступлении России и о сильном народе, который не сломать ни депортациями, ни аннексией, ни запугиванием. Победа Джамалы это наглядно подтверждает", — подчеркивает обозреватель.

Как известно, Джамала победила 61-м песенном конкурсе "Евровидение", финал которого состоялся 14 мая. Со своей песней "1944" она опередила по результатам голосования жюри и зрителей представителей Австралии и России, которые заняли соответственно второе и третье места.

Выступление Джамалы на "Евровидении-2016".

Видео: Eurovision Song Contest