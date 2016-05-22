Масштабный фестиваль Made in Ukraina в Юрмале: "Квартал95" едет удивлять латышей

В июле в Латвии на сцене концертного зала "Дзинтари" в Юрмале студия "Квартал95" проведет масштабный фестиваль Made in Ukraina.

На протяжении четырёх дней можно будет ближе познакомиться с украинским юмором, музыкой и культурой в целом, пишет Delfi.

Открытие фестиваля пройдет 21 июля в центре Риги, где состоится большой промо — концерт при участи актёров "Квартала", а также других участников фестиваля. Все желающие смогут первыми услышать украинскую музыку в живом исполнении лучших украинских музыкантов.

На протяжении трёх дней — с 22 по 24 июля — на центральной улице Юрмалы, будет проходить украинская этно-ярмарка. На мероприятии можно будет поближе познакомиться с украинской культурой: все желающие смогут попробовать блюда украинской кухни, приобрести украинские сувениры, принять участие в национальных конкурсах.

Под открытым небом будет установлена дневная сцена фестиваля, на которой каждый день будут проходить различные перформансы от украинских звёзд шоу-бизнеса, спортсменов, актёров.

По утрам все три дня на пляже Юрмалы будет проходить Европейский турнир – соревнование стронгменов из Украины, Латвии, Литвы и Польши под руководством обладателя титула "Самый сильный человек планеты 2002" Василия Вирастюка.

22 июля в концертном зале "Дзинтари" студия "Квартал 95" презентует зрителям новую программу самого рейтингового юмористически-развлекательного шоу Украины "Вечерний Квартал". Актёрский коллектив представит много новых номеров, а также покажет свои лучшие, полюбившиеся зрителю, скетчи.

В концерте "Вечерний Квартал. Бенефис", наряду с актёрами "Квартала", также примут участие известные украинские исполнители: Потап и Настя, Тина Кароль, Оля Полякова, "ТИК", "Мачете", DziDzio. Телевизионную версию этого концерта украинские зрители смогут увидеть уже осенью.

23 июля в рамках большого летнего фестиваля студии "Квартал 95" пройдёт съёмка юмористического шоу "Лига смеха". В рамках второго Чемпионата Украины по Юмору состоится концерт "Лига смеха. Летний кубок". Лучшие команды проекта готовят новые номера. Помимо уже известных участников в "Дзинтари" выступят абсолютно новые команды. Ведущий вечера – Владимир Зеленский.

Судить происходящее будет жюри из тренеров–наставников: Сергей Сивохо, Алексей Потапенко, Антон Лирник, Игорь Ласточкин, Оля Полякова, Юрий Горбунов и специально приглашённые звёзды. За кубок будут бороться команды: "Днепр", "Одесские Мансы", "VIP-Тернополь", "Прозрачный Гонщик", "Заинька", "Два Капитана — 1955", "Трио "Разные" и ведущий", "180 и выше".

24 июля в рамках большого летнего фестиваля студии "Квартал 95" состоится большой музыкальный концерт звезд украинской эстрады ЮРМАЛЕТО. На сцене выступят всеми любимые украинские исполнители и группы: Тина Кароль, Потап и Настя, Jamala, "Мачете", "Время и Стекло", "TIK", DziDzio, Руслана, Оля Полякова, Дмитрий Шуров. Ведущие вечера — Владимир Зеленский и Алексей Потапенко.