Женя Толочный рассказал об уходе из группы "Скрябин"

Не так давно в СМИ появилась информация, что участник "Голоса країни" Женя Толочный со скандалом покинул группу "Скрябин".

Редакция Viva.ua решила узнать, что на самом деле произошло в коллективе, и действительно ли Женя ушел из "Скрябина".

Так, артист отметил, что он никогда не был частью группы, поэтому говорить об уходе неуместно.

"Группа "Скрябин" существует как целостный организм, а Женя Толочный — это музыкант, который существует точно также параллельно. Приходить или уходить из группы я в принципе не могу, потому что когда я участвую в концертах "Скрябина", я участвую, как музыкант Женя Толочный, а не участник группы "Скрябин". Я не становился частью группы", — отметил Женя.

Артист также добавил, что и сейчас он продолжает сотрудничать с коллективом.

"Группа до сих пор существует, гастролирует. Женя Толочный появляется на этих концертах. О всех остальных подробностях, думаю, группа, сообщит в своих официальных заявлениях. Мы сотрудничаем до сих пор, а что будет потом — сложно сказать. Пока что актуальность нашей деятельности не пропала", — отметил артист.

Напомним, семья Кузьмы "Скрябина" прокомментировала клип Алисы Вокс.