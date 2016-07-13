Десятки работ Айвазовского из Крыма отправили в Третьяковку в Москву

Почти 40 картин мариниста Ивана Айвазовского отправлены из Феодосийской галереи художника в Третьяковскую галерею Москвы.

Об этом сообщила РИА Новости министр культуры Крыма Арина Новосельская.

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"Тридцать восемь работ Айвазовского отправлены 11 июля со всеми охранными обязательствами и страховкой в Москву в Третьяковскую галерею на Всероссийскую выставку", — сказала Новосельская.

По словам министра, картины пробудут в Москве весь выставочный цикл, чтобы вернуться в родной город к 200-летнему юбилею художника.

Все картины застрахованы на сумму более 2 миллионов долларов. Новосельская отметила, что Крым направил письма в музеи Москвы и Санкт-Петербурга, а также зарубежным коллекционерам, владельцам работ Айвазовского с предложением привезти и показать его работы в Феодосии в следующем году, когда будет широко отмечаться 200-летний юбилей мариниста.

Напомним, картину Айвазовского, которая хранилась в Крыму, Россия продала на аукционе.