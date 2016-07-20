В США скончался режиссер фильма "Красотка"

В американском городе Бербанк (штат Калифорния) на 82-м году жизни в больнице от пневмонии умер американский кинорежиссер Гарри Маршалл, известный, в частности, по фильмам "Красотка" и "Сбежавшая невеста".

Об этом пишет Русская служба ВВС со ссылкой на сведения его агента.

В то же время РИА Новости, опираясь на данные Hollywood Reporter, добавило, что он скончался во вторник (19 июля — ред.) ночью.

"Маршалл начал свою карьеру в 1960-е годы с написания сценариев для комедийных телешоу, также выступал в качестве продюсера нескольких популярных ситкомов (ситуационные комедии — ред.)", — отметили журналисты.

По их данным, в 1982 году он поставил свой первый фильм "Молодость, больница, любовь" — пародию на медицинские телесериалы, а в 1990-м на экраны вышла комедийная мелодрама "Красотка", где свою первую большую роль в кино сыграла актриса Джулия Робертс.

Через девять лет вышел фильм "Сбежавшая невеста", в котором главные роли исполнили звезды предыдущей картины. Маршалл также снимался в кино, а в 2005 году принял участие в озвучивании популярного мультфильма "Цыпленок Цыпа".

Напомним, 13 июня в одной из больниц американского Лос-Анджелеса умер Актер Михай (Мичу) Месарош, сыгравший роль пришельца Альфа в одноименном комедийном фантастическом сериале.