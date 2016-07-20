Вакарчук о гибели Шеремета: свободных духом убивают, а большинство загоняют в стойло

Известный украинский певец, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в связи с гибелью журналиста Павла Шеремета написал, что "одним свободным человеком стало меньше.

"Под впечатлением смерти Павла .... не мог не написать ... Из нас хотят сделать общество рабов ... Свободных духом убивают, а большинство загоняют в стойло невежества, бедности и страха ... нельзя дать им достичь успеха ... каждый из нас, каждый, своими действиями или своим бездействием влияет на результат", — написал он на странице Twitlonger.

"Правда, какой бы она ни была, здравый смысл, постоянное самосовершенствование, тяжелый ежедневный труд, наша готовность бороться за свои права и за права свои соотечественников, знакомых и незнайомих — все это ведет их дьявольский план в пропасть.

Подчинение обстоятельствам, вера в эфемерные чудеса, страх, узколобость, нежелание брать на себя ответственность за собственную судьбу стороной — приближает их к успеху.

Кем нам быть? Обществом свободных людей, или клеткой с рабами? Это зависит от нас и только от нас ... не забывайте об этом! Ради памяти о Павле, ради памяти о тысячах погибших журналистов, и солдат, студентов и волонтеров, ради тех, кто не боялся идти вперед ... ради будущего наших детей, ради нашего собственного счастья ... !!!!! Все в наших руках !!!! ", — пишет музыкант.

Кроме того Вакарчук отметил, что "одним свободным человеком стало меньше".

Сумна новина...Однією вільною людиною стало менше...Загинув журналіст Паша Шеремет... Вічна пам'ять! — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 20 липня 2016 р.





Напомним, что сегодня, 20 июля, утром в Киеве на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого взорвалось авто в котором ехал известный журналист Павел Шеремет. Автомобиль принадлежал руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако ее в машине не было.

По предварительной версии, причиной взрыва автомобиля стало взрывное устройство мощностью от 0,4 до 0,6 кг в тротиловом эквиваленте.

Полиция предварительно квалифицирует взрыв авто журналиста Шеремета как умышленное убийство.