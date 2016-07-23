Тысячи зрителей пришли посмотреть на Зеленского, Руслану и Тину Кароль в Риге

Вчера, 21 июля, в историческом сердце Риги на Ратушной площади возле Городской Думы состоялся большой концерт — открытие Фестиваля юмора и музыки Made in Ukraina, организованного студией "Квартал 95".

Впервые на территории Евросоюза проводится украинский фестиваль подобного масштаба.

Четыре дня подряд, с 21 по 24 июля, для жителей и гостей Латвии "Квартал" покажет лучшие программы "Вечернего Квартала", "Лиги смеха" и музыкального концерта "Юрмалето".

На Ратушной площади среди вековых зданий столицы Латвии была установлена огромная сцена, специально привезенная командой "Квартала". Более ста тонн оборудования — металлоконструкций, света, экранов и звука было доставлено на трех фурах из Украины. Монтаж сцены начался за сутки до мероприятия, вызывая большой интерес у горожан и гостей столицы.

Начало концерта было запланировано на 19:00. Уже за несколько часов на Ратушной площади начали собирается зрители, занимая лучшие места перед сценой. К началу концерта вся площадь было заполнена людьми. Первыми на сцену Made in Ukraina вышли Владимир Зеленский и Евгений Кошевой, приветствуя зрителей на украинском и латышском языках. Далее ведущими концерта были и другие актеры студии "Квартал 95" — Степан Казанин, Юрий Крапов и Александр Пикалов.

Музыкальную часть концерта открывала Руслана, победительница "Евровидения" 2004 года. Под "Дикие танцы", которые в свое время покорили Европу, танцевала вся многотысячная площадь. Следующим перенял инициативу популярный коллектив "Время и стекло". Под их песни, вышедшие в интернете далеко за пределы Украины, подпевали все зрители — от мало до велика. Под их ритмы танцевали даже консервативные латыши старшего возраста.

Также в концерте-открытии выступила эпатажная Суперблондинка Оля Полякова, покорив аудиторию своим ярким костюмированным шоу. Тина Кароль, для которой латвийская сцена в свое время стала судьбоносной, исполнила свои лучшие лирические песни. Благодарная публика встречала украинскую певицу овациями. Юмористическую часть фестиваля презентовали известные "ЛигоСмешники" — команды "Одесские мансы" и "Днепр".

Закрывали большой концерт Потап и Mozgi. Их треки, драйв и яркое выступление покорили многотысячную зрительскую аудиторию. Вся площадь танцевала в ритм музыки украинских звезд.

Напомним, в Тернополе прошел самый масштабный фестиваль лета.