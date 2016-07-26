Популярный украинский телеведущий Сергей Притула стал "Народным героем Украины".

Об этом сам шоумен сообщил на своей Facebook-странице.

"Друзья, вчера нас наградили орденом "Народный герой Украины". Нас — это всех, кто в течение последних двух с лишним лет приобщается к моим волонтерским потугам по обеспечению наших подразделений тем, чего им не хватает. Это награда каждого из вас, кто приносил на "Новый канал" пачку чая или сигарет, теплую одежду или лекарства, кто присылал на волонтерский счет 20 гривен или передавал в руки $10 тыс., кто перегонял машины из-за границы и рихтовал их в Украине, кто писал бойцам письма или сопровождал наши выезды в АТО добрым словом и молитвой...", — написал Притула.

Напомним, Порошенко наградил Сороса орденом Свободы: поблагодарил за поддержку Украины.