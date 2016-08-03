"Україна.Повернення своєї історії": украинцам покажут, как на самом деле выглядел Иван Мазепа

Ко Дню Независимости Украины телеканал "1+1" готовит необычную премьеру — документальный двухсерийный фильм "Україна.Повернення своєї історії" производства "1+1 Продакшн".

Фильм сочетающий элементы расследования и полноценные научные исследования, которые ведут к потрясающим открытиям.

По признанию авторов, фильм призван развенчать мифы и вернуть украинцам украденную историю, которую веками методически стирали из народной памяти, искажая факты. В частности, исследователи выяснят, как на самом деле выглядел Иван Мазепа, и докажут, что на большинстве известных портретов гетмана изображен не он.

"Мы откроем тайну изображений гетмана Мазепы, запрещенных и фальсифицированных после заключенного им союза со Швецией. Петр І приказал уничтожить все его портреты. Сейчас известно около сорока изображений якобы Мазепы, но на всех — разные люди. И даже на портрете, который мы видим на десяти гривнах, вовсе не гетман Мазепа", — рассказывает автор фильма Аким Галимов.

Создатели фильма нашли единственное прижизненное изображение выдающегося гетьмана — на колоколе, отлитом для построенной самим гетманом церкви в Батурине. В ХХ веке "Колокол Ивана Мазепы" был вывезен из Украины, его поиски привели съемочную группу к одной из церквей российского Оренбурга. И хотя церковные служители всячески ограничивали доступ к древнему колоколу, авторам фильма удалось взглянуть на него и сделать снимки, которые помогут в установлении истины.

"Мы провели фундаментальное расследование, привлекли криминалистов из Министерства внутренних дел, которые занимаются портретной экспертизой, использовали самые современные методики, чтобы понять, как на самом деле выглядел гетман. Историки и криминалисты проанализируют изображение на колоколе, а также установят, на каких из известных портретов действительно мог быть изображен гетман. Они выделят общие черты этих изображений, объединят их, и мы получим четкий и приближенный к реальности фоторобот Иван Мазепы, который зрители смогут увидеть в нашем фильме", — продолжает Аким Галимов.

Также в фильме "Україна.Повернення своєї історії" будут ответы на вопросы о захоронении короля Даниила Галицкого, о том, что за женщина лежит на месте Ярослава Мудрого в саркофаге в Софии Киевской, и о возрасте украинского языка.

Напомним, украинцы предложили присвоить новое имя аэропорту "Борисполь" — им. Ивана Мазепы.