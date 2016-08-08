Фильм "Отряд самоубийц" побил рекорд по кассовым сборам

Фильм "Отряд самоубийц" бьет рекорды в прокате несмотря на разгромные рецензии критиков.

Об этом пишет zn.ua.

В первые выходные в прокате в США фильму удалось собрать 135,1 миллиона долларов.

Такие сборы позволили "Отряду самоубийц" показать лучший старт августа в американском прокате, побив рекорд "Стражей галактики", которые собрали 94,3 миллиона долларов. Кроме того, стартовые сборы стали лучшими для фильмов с участием Уилла Смита.

В 2007 году фильму "Я - легенда" с участием актера удалось собрать 77,2 миллиона долларов.

"Отряд самоубийц" заработал также 132 миллиона долларов в 57 странах мира, что в сумме дает 267,5 миллионов долларов кассовых сборов в мировом прокате в первый уик-энд. Фильм рассказывает об отряде злодеев из комиксов, которые будут вместе спасать мир. Они получают задание от Аманды Воллер, главы суперсекретного правительственного агентства, отправиться на очень ответственную миссию, во время выполнения которой они должны послужить высшему добру. Или умереть, пытаясь завершить миссию. Ранее сообщалось о том, что "Отряд самоубийц" показал самый успешный старт в прокате в Украине. За первый день фильму удалось собрать 6,9 миллиона гривен.

Напомним, фильм украинского режиссера покажут на Венецианском кинофестивале.