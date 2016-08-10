В Москве заблокировали работу Культурного центра Украины

10 августа 2016, 14:06

Аналогичные центры РФ продолжают действовать в Киеве и Львове.

Россия заблокировала работу Культурного центра Украины в Москве, тогда как аналогичные центры РФ продолжают действовать в Киеве и Львове.

Об этом сообщил руководитель общества "Провісник" Тарас Дудко, пишет УНИАН.

По его словам, украинская общественность в российской столице обеспокоена ситуацией, сложившейся вокруг Культурного центра Украины.

Он напомнил, что за последние годы в РФ ликвидировали Объединение украинцев России, Федеральную украинскую национально-культурную автономию украинцев России, продолжаются гонения против Библиотеки украинской литературы в Москве.

"Уже почти 5 месяцев Россия заблокировала работу Культурного центра. Российская власть не регистрирует нового директора Центра, назначенного государством Украина на эту должность. Сотрудники второй месяц не получают заработную плату", — сказал Дудко.

"Украинская диаспора убеждена — это саботаж со стороны российской власти, тогда как в Киеве и Львове российские центры продолжают работать", — подчеркнул он.

Дудко пояснил, что деятельность Центра осуществляется на основе межправительственного соглашения между Украиной и РФ, подписанного в 1998 году. Согласно этому документу, Центры регистрируются как юридические лица, согласно законодательству страны пребывания. Дудко сообщил, что Культурный центр много лет осуществлял свою деятельность как некоммерческая организация, однако власти РФ, ссылаясь на изменения внутреннего законодательства в отношении таких организаций, отказываются внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о новом директоре.

 "Сложилась ситуация, когда у нового директора Центра отсутствует право подписи, как в банке, так и в любых других учреждениях, что, в свою очередь, не позволяет проводить финансово-хозяйственную деятельность, выплату зарплаты, оплату коммунальных платежей", — говорит Дудко.

На должность Культурного центра в Москве 3 марта 2016 года Государственным управлением делами президента Украины назначен Владимир Ионов.

Напомним, в марте неизвестные в масках среди бела дня сорвали украинский флаг с культурного центра Украины в Москве и сожгли его.

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