В Киеве установят два памятника Богдану Ступке

Монумент в виде перевернутого дерева появится на могиле актера, а скульптура Богдана Ступки будет установлена возле театра Ивана Франко.

Об этом пишет rbc.ua.

27 августа на могиле актера Богдана Ступки установят памятник, созданный Михаилом Ревой.

Установку памятника приурочат к 75-й годовщине со дня рождения Ступки. Еще один памятник актеру появится возле центрального входа в театр им. Ивана Франко.

"Скульптура уже готова и доставлена из Одессы в Киев. Как и планировалось изначально, это перевернутое вверх корнями отлитое из бронзы дерево высотой приблизительно 1,6 м, которое будет стоять на черной гранитной плите. Его создал одесский скульптор Михаил Рева, с которым мы дружили всей семьей. На самой плите будет много портретов Богдана Сильвестровича — различные его образы в кино и театре, а нанесены они с помощью компьютерной технологии", — рассказал сын актера, Остап Ступка.

Кроме того, в начале осени планируют выпустить марку-фотографию с портретом Ступки-старшего.

"Также в сентябре Нацбанком будет выпущена юбилейная монета, но какой у нее будет номинал, я пока не знаю — дизайн пока еще разрабатывается. Еще в конце октябре появится памятник возле центрального входа в театр им. Ивана Франко. Его отлил из бронзы Владимир Чепелик. Он предложил несколько вариантов, и мы выбрали один из них, где отец изображен в полный рост, но не в актерском образе, а в повседневной жизни", — рассказал Остап.

Напомним, в Киеве на месте арки Дружбы народов может появиться памятник воинам АТО.