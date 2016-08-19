"Братья Гадюкины" рассказали, почему в зоне АТО чувствуется "аура страха"

Участники известной украинской группы "Братья Гадюкины" Игорь Мельничук и Павел Крохмалев рассказали об обстановке в зоне проведения АТО, которую они наблюдали во время поездок на Донбасс и выступлений перед украинскими военными.

Об этом они сказали в интервью "Апострофу".

По словам Мельничука, все выглядит очень печально. По приезду в зону АТО у музыканта складывалось впечатление, что там осталась "какая-то аура страха".

"Там — не Киев. Людей мы не встречали, но там есть как настроенные против Украины, так и за нее. У нас не было никаких прецедентов там… Есть надежда, что люди, которые сейчас настроенные против нас, все же вернутся душой. А мосты построят, это не самое страшное, а вот тех, кто погиб, — уже не вернуть", — сказал он.

В свою очередь, Крохмалев отметил, что у него "ассоциации с обычной ситуацией в нашей стране, только острее".

"Идешь по улице, слева полностью разрушенный дом, а через дорогу цветут вишни, курочки бегают, люди улыбаются. Понимаешь страшную вещь, насколько близко война. Но также близко и улыбки, и жизнь, она продолжается. Это нужно ценить, любить и беречь близких. Только такая любовь подскажет, как с этим быть дальше. Знаете, это как у нас нищая бабушка стоит возле перехода, а через дорогу — бизнес-центр с миллионными оборотами. Все это рядом, только в мегаполисе это не заметно, а там все это наверху, и ты понимаешь многое о жизни. А когда еще видишь этих ребят… Однажды к нам на концерт привезли бойцов прямо с передка. Эти глаза… Но ты поешь и понимаешь, что песня им нужна, они не могут жить вечно в горе и страдании", — сказал музыкант.

Крохмалев также считает, что у нынешней власти есть задание все это поправить.

"Чтобы перестали делить на западную, восточную Украину. Чтобы люди знали и привыкали, что это единая страна. Был ведь целый период, еще во время совка, помню, как приезжал к бабушке с дедом во Владимирскую область, они в шутку, но говорили "о, Бандеры приехали". Это ведь не из воздуха взято. И происходило все это довольно долгое время.

В Крыму и на востоке живут идеологически настроенные люди, с ними нужно уметь общаться. Извините за нескромность, но почему-то Браты Гадюкины умеют разговаривать со сцены и в Донецке, и в других городах. И никогда у нас не было проблем. Потому что мы хотели с ними беседовать. Значит, кому-то не нужно, чтобы люди говорили друг с другом, кому-то это выгодно", — отметил он.

Напомним, ранее лидер группы Mad Heads ранее заявлял, что "музыка достоинства" на передовой АТО очень нужна.