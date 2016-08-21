Известный российский писатель попросил политубежища в Украине

Госпогранслужба не называет имени писателя.
Известный российский писатель и общественный деятель попросил политического убежища на украинско-белорусской границе.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в воскресенье в пункте пропуска "Новые Яриловичи" во время прохождения пограничного контроля попросил политического убежища гражданин России.
Он обратился к пограничникам Черниговского отряда с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины в связи с политическим преследованием в России.
"Россиянин является известным писателем и общественным деятелем, который занимался активной протестной деятельностью по отношению к существующему в России политическому режиму Путина", — говорится в сообщении.
Сейчас гражданин передан в миграционную службу.
В целях безопасности Госпогранслужба не называет имени писателя.
Напомним, член российской националистической группировки "Реструкт" обратился к украинскому правительству с просьбой о предоставлении ему политического убежища.