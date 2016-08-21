Известный российский писатель попросил политубежища в Украине

Известный российский писатель и общественный деятель попросил политического убежища на украинско-белорусской границе.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, в воскресенье в пункте пропуска "Новые Яриловичи" во время прохождения пограничного контроля попросил политического убежища гражданин России.

Он обратился к пограничникам Черниговского отряда с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины в связи с политическим преследованием в России.

"Россиянин является известным писателем и общественным деятелем, который занимался активной протестной деятельностью по отношению к существующему в России политическому режиму Путина", — говорится в сообщении.

Сейчас гражданин передан в миграционную службу.

В целях безопасности Госпогранслужба не называет имени писателя.

Напомним, член российской националистической группировки "Реструкт" обратился к украинскому правительству с просьбой о предоставлении ему политического убежища.