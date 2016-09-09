Украинка Галина Безрук заняла второе место на "Новой волне"

На "Новой волне 2016" победили конкурсанты Dino (Хорватия) и Вальтер Риччи (Италия).

Об этом пишет ivona.

Галина Безрук заняла второе место, хотя и лидировала в предыдущие дни. 10 баллов из 11 Безрук получила от пяти суддей.

На Новой волне 2016 в Сочи 8 сентября состоялся третий конкурсный день. Галина Безрук, участница от Украины, выступила восьмой из 16 конкурсантов.

Галина Безрук исполнила песню "Небо тебе", которую написала сама. Беременная украинская певица вышла на сцену в длинном пышном голубом платье.

Dino из Хорватии и Вальтер Риччи из Италии разделили первое место, обогнав украинку Галину Безрук в финале Новой волны 2016. В третий конкурсный день Вальтер Риччи получил от жюри 142 балла, а Dino – 143.

Таким образом певцы набрали по 425 баллов т обогнали украинку Галину Безрук на один балл, — у нее в общей суме 424.

От России участвовало трое участников — Денис Соколов, Ясения и группа N.E.V.A. Соответственно у России шестое, седьмое и девятое место.

Напомним, музыкант объяснил, почему украинка лидирует на "Новой волне".