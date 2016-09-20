На сайте "Главред" начался чат с певицей Ириной Федишин.

Ирина Федишин уже 12 лет на большой сцене. На её счету свыше тысячи концертов. Её песни занимают наивысшие места хит-парадов страны. Два миллиона украинцев поставили её мелодии вместо гудков в телефоны. Видео с её выступлениями набирают миллионы просмотров в YouTube.

Певица из Львова мастерски соединяет современную динамичную поп-музыку и традиции украинского народа. Она является автором большинства песен, которые исполняет. В творческом багаже Ирины пять успешных альбомов: "Твій ангел", "Україна колядує", "Пароль", "Україна колядує — Нове", "Цвіте калина".

В прошлом году песня Ирины Федишин "Серця стук" по результатам смс-голосования и оценивания директорами радиостанций Украины одержала победу на конкурсе "Украинский формат". Сейчас Ирина готовится к своему первому большому сольному концерту в Киеве, который состоится 4 ноября в Жовтневом палаце.

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