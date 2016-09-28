В Украине снимают сериал о приключениях бойцов АТО

Сериал получил название "Блиндаж".
Творческое объединение Babylon'13 снимает комедийный мини-сериал о бойцах АТО.
Об этом пишет 24tv.ua.
Мини-сериал построен на реальных приключениях бойцов АТО, которые случались с ними во время войны на Донбассе.
Сериал получил название "Блиндаж". Комические и драматические серии построены на приключениях трех бойцов АТО, которые случаются с ними во время бесконечных боевых дежурств.
Поэтому творческое объединение Babylon'13 обращается к бойцам АТО с просьбой делиться своим яркими историями и приключениями для создания следующих новелл.
"Ваш жизненный опыт будет воплощен в сериале и, в обозримой перспективе, в полнометражном фильме", — отметили производители сериала. Они уже представили две первые серии.
Напомним, украинское кино получит 500 млн гривен госфинансирования в 2017 году.