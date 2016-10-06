На концерт "Океану Ельзи" в Краматорске пришло больше 50 тысяч человек

Вчера, 5 октября, в Краматорске состоялся бесплатный концерт легендарных украинских рокеров "Океан Эльзы".

На местном стадионе "Авангард" и в его окрестностях собралось около 50 000 фанов со всего Донбасса и других регионов Украины, сообщает kp.ua.

На концерт "Океана" люди ехали с неподконтрольных территорий, минуя многочасовые очереди на блокпостах, и даже из Киева и других отдаленных регионов. Все гостиницы города сегодня оказались забиты, а центр города — наводнен людьми.

Перед концертом солист группы Святослав Вакарчук провел пресс-конференцию. На вопрос о том, что он думает о зоне АТО, фронтмен группы сказал: "Зона АТО — звучит официально и ни о чем не говорит. Это удобная формулировка для политиков, на самом деле здесь в Краматорске идет напряженная, но мирная жизнь. А рядом, в 50 километрах, идет война".

Вакарчук также поделился своим рецептом мира: "Чем быстрее Украина, как страна, будет развиваться, чем быстрее будут богатеть люди, подниматься экономика, тем быстрее закончится война".

Во время выступления Вакарчук дал слово одному из зрителей и парень на глазах у всех сделал предложение своей девушке. Помимо всем известных хитов и песен из нового альбома "Океаны" исполнили песню в память о погибшем лидере группы "Скрябин" Андрее Кузьменко.

Святослав не смог проигнорировать просьбу одной из студенток. К Вакарчуку обратилась одна девушка со слезами на глазах с просьбой написать на листике фразу "У тебя все будет хорошо". Листик с этими словами она намерена передать дочке-инвалиду своей подруги, которая сегодня живет в Марьинке. Святослав не отказал девушке и тут же подписал блокнотик. Также лидер "океанов" не смог устоять перед студентками, которые попросили о совместном селфи с музыкантом.

Среди вип-гостей концерта в Краматорске "засветился" и донецкий губернатор Павел Жебривский.

После начала концерта соцсети буквально заполонили сотни фото и видео, которые фаны выкладывали в интернет в режиме реального времени.

Напомним, Вакарчук рассказал, как его бабушка приютила еврейскую семью во время Второй мировой.