Оксана Забужко: Наташа Королева — такой же солдат, как те, что пришли с "Градами" на нашу землю

Россия с нами воюет информационно через Наташу Королеву и таких певцов и певиц, как она.

Об этом в эфире Эспрессо.TV сказала украинская писательница Оксана Забужко.

"20 лет назад у нас началась дистанционная русификация культурного пространства. Это запрограммированный процесс, он происходил как бомбардировка мозгов, когда в домах украинцев поселилась Наташа Королева. Когда этот процесс происходит годами, то со временем вырастает поколение, для которого Королева была всегда", — сказала Забужко.

По ее словам, это технология новой войны, когда не надо бомбить города, а надо бомбить мозги людей.

"Это война глобализации, эпохи новых технологий, когда вы можете убить сами себя. Это в определенной степени произошло в Крыму и на части Донбасса. Россия с нами воевала таким путем, а мы нет. Королева и иже с ней - это такие же солдаты, как те, что пришли с "Градами" и "Буками" на нашу землю. Это такой себе СССР, который поставили на паузу и говорят, что это потерянный рай", — пояснила писательница.

Напомним, Забужко написала книгу о событиях "от Евромайдана до АТО".