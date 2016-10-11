Тысячи испанцев пришли на кастинг в сериал "Игра престолов"

В испанском муниципалитете Сумая в очереди на кастинг в сериал "Игра престолов" пришли тысячи человек.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на местное издание Eitb.eus.

Издание отметило, что многие пришли на пробы за сутки и ночевали перед домом культуры, где отбирают массовку, чтобы получить возможность сняться в проекте.

Организаторы кастинга объяснили, что в сериал смогут попасть только первые 200 человек, прошедшие по всем требованиям. Организаторы набирают в основном мужчин от 20 до 50 лет с ростом от 1,78 до 1,95 метра.

Предпочтение отдается людям, у которых есть военный опыт. Всех претендентов предупредили, что они должны быть готовы отрастить или наоборот сбрить бороду и усы. Мужчины с татуировками не берут.

Для женщин в массовке предусмотрено в четыре раза меньше мест, чем для мужчин, при этом они обязательно должны быть только длинноволосыми.

Съемки сцен пройдут в Испании с 21 по 30 октября. Массовка будет получать по 54 евро в день. Работа съемочной группы в Испании завершится 15 декабря.

Напомним, ранее стали известны зарплаты актеров сериала "Игра престолов".