Украинский актер рассказал, как подрался с российским за Майдан

Даже в независимой Украине отечественным актерам приходилось сталкиваться с бытовым шовинизмом российских актеров, приехавших на заработки в Киев, и порой отстаивать свое мнение кулаками.

Об этом актер театра и кино Антин Мухарский рассказал на чате в "Главреде".

"Еще в конце 90-х годов я с удивлением открыл для себя бытовой русский великодержавный шовинизм в исполнении российских актеров-заробитчан, которые приезжали в Киев сниматься в кино и сериалах: "Вы че, хохоликы, какая нах ... незалежность? Да мы вам газ перекроем — будете здесь, как обезьяны, задницы в вату кутать! Какая там украинская мова? Галицайское наречие! Да и вообще, нет никакой Украины — есть Малороссия!". Такое слышалось не раз и не два", — рассказывает музыкант.

Он также вспомнил случай, когда подрался с российским актером, отстаивая идеи Майдана 2004 года. "В 2006 году на киностудии Довженко мы подрались с одним российским артистом, который презирал Майдан 2004 года. И с тех пор я в кино, оккупированном российскими артистами, не снимался. Сейчас у нас важные времена — или Украина станет действительно независимой, и Российская империя окончательно развалится, или империя снова (неизвестно, каким образом) подавит, обуздает и усыпит нашу волю к независимости и вновь, как уже было в истории, проглотит нас".

"Я не снимался 10 лет принципиально, потому что наш кинематограф был оккупирован российскими работниками. Дал себе слово, что когда у нас начнут снимать украинское кино, я вернусь. И вот, кажется, такое время пришло", — добавил Антин Мухарский.

Напомним, эпатажный музыкант рассказал, как восприняли его матерщину в Одессе.