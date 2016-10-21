Участник группы "Океан Ельзи" сыграл в украинском сериале

Клавишник группы "Океан Ельзи" Милош Елич снялся в первом украинском сериале о музыке и ее создателях под названием UNKNOWN.

Об этом пишет ivona.

Осенью 2016 года был презентован первый украинский интернет-сериал о современной музыке и ее создателях, в котором снялся клавишник группы "Океан Ельзи" Милош Елич.

Сериал получил название UNKNOWN, что в переводе означает "Неизвестный", и рассказывает о людях, которые создают музыку, но при этом остаются в тени исполнителей — саунд-продюсерах, аранжировщиках, звукорежиссерах, композиторах, сонграйтерах.

Автором идеи сериала и его продюсером выступил украинский музыкант, исполнитель, автор текстов и саунд-продюсер Артем Пивоваров.

Напомним, Святослав Вакарчук сыграет главную роль в фильме Балаяна.