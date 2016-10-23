Кино без границ: в Киеве стартовал фестиваль "Молодость"

У главного входа в Национальный театр имени Ивана Франко — красная дорожка. По ней в свете прожекторов идут гости — кто-то неспешно и улыбаясь, кто-то быстрым шагом и задумчиво: известные актеры, телеведущие, критики, музыканты, дипломаты. Камерный зал академического театра заполняют приглашенные на торжественную церемонию открытия Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Как для кинофорума у "Молодости" довольно почтенный возраст — 46 лет. Тем не менее, его открываю дети в украинских народных костюмах. Но сцене — фольклорный театр "Дай Боже".

Детей сменяют чиновники. "Слово имеет Вячеслав Кириленко", — говори ведущая. Тот, подойдя к микрофону, поправляет: "Слово имеет Президент Украины в виде послания к 46-й "Молодости". Кириленко цитирует Порошенко. Президент вспоминает о поддержке молодых талантов и благодарности организаторам: "Ныне Украина переживает испытания, отстаивая европейские ценности, свою независимость и территориальную целостность в борьбе с российским агрессором. Уверен, что наш переломный период, его боль и мечты найдут достойное воплощение в искусстве. Фестиваль вновь привлекает внимание к Украине".

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"Молодость — это возможность презентовать Украину как кинематографическое государство, — уверен министр культуры Евгений Нищук. — И это шанс посмотреть то, чем живут, что волнует разные страны мира, которые продуцируют себе языком кино".

Аплодисментами вспоминает зал одного из тех, кто говорит с нами именно на языке кино — Олега Сенцова, а государственную премию имени Александра Довженко получает украинский кинорежиссер-документалист Виктор Олендер.

Уже вскоре на сцену одна за другой "выходят" программы "Молодости" — конкурсные и внеконкурсные: "Молодость — детям", "Солнечный зайчик", "Долгие ночи короткого метра", "Шекспир в кино", "Венгерская рапсодия". В этом году фильмы будут показывать не только в столичных кинотеатрах, но и в подземном переходе и колонном зале киевской мэрии. Недаром же девиз фестиваля: "Кино без границ".

Надо сказать, что офис "Молодости" в этом году получил более двух тысяч работ из более чем 80 стран мира. Организаторы радуются: киногеография значительно расширилась — в Киев захотели приехать еще 15-20 новых стран. Это и участники, которые сами подавали заявки, и те, кого приглашали организаторы после успешных показов на европейских фестивалях. В результате такой работы было отобрано около 250 фильмов. Часть из них будут представлены в формате специальных программ: "Литовский фокус", "Венгерская рапсодия", "Страхи "Молодости", "Ильенко-80".

Особое событие церемонии открытия — вручение статуэтки скифского "Золотого оленя" почетным президентом "Молодости" Виктором Ющенко особенному гостю. В этом году президент был краток. Он поблагодарил организатора фестиваля Андрея Халпахчи и назвал "Молодость-46" "фронтом нашей освободительной войны", отмечая, что страну с развитой национальной культурой не победить.

Олень как приз за вклад в мировой кинематограф достался "великой ученице великого Александра Довженко" — венгерскому кинорежиссеру Марте Месарош. Она — обладатель серебряного медведя Берлинского кинофестиваля 1987 года за ленту "Дневник моих любимых" и большой премии Канн 1984-го. А в ее фильме "Их двое" вместе снялись Марина Влади и Владимир Высоцкий.

Ющенко помогает подняться на сцену скромной женщине. Президент говорит по-украински о ее родителях и ГУЛАГе, Марта понимающе кивает головой.

"Я, действительно, училась во ВГИКе в Москве у Довженко, — признается она по-русски и извиняется, что не знает украинского. — Это великий человек. Я счастлива, что в этот трудный момент для Украины, вы мне даете этот приз".

Наблюдая за происходящим, кажется, что столичный фестиваль "Молодость" смирился с ролью камерного форума, вот уже который год лишенного больших звезд кино. Все же помнят громкие приезды в Киев Катрин Денев, Романа Полански, Фанни Ардан, Софи Марсо… Но это, возможно, и к лучшему, ведь в такой атмосфере некогда отвлекаться на известные имена, а самое время творить громкие имена подающим надежды актерам, режиссерам, сценаристам, операторам, всем тем, кто влюблен в качественное фестивальное кино.

После представления жюри и программ, на сцене появляется один из главных гостей фестиваля — фильм-открытие. Сегодня это лента "Жизнь" Стефана Бризе, участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля-2016, новое прочтение первого романа Ги де Мопассана.

Нормандия. Начало ХІХ века. Молодая девушка Жанна возвращается в родительский дом из монастыря, в котором росла всю юность. Она рассказывает своей подруге и служанке, что могла покидать стены обители лишь несколько раз в год — на каникулы. Создается впечатление, что дочь барона и баронессы Ле Петрюи де Во оторвана от реального мира, мечтательна, чиста и очень любит жизнь. Родители решают нарушить это гармоничное существование дочери — решают выдать ее замуж за сына разорившегося дворянина Жюльена де Ламара. И девушка влюбляется в него. Молодой муж, хотя и обещает, любить Жанну до конца своих дней, свое слово нарушает…

В фильме много крупных планов и акцентов на деталях. Жизнь Жанны, ее семьи такая обыденная и такая уникальная, показанная почти под микроскопом. В ней ожидания и обман, любовь и надежда. И еще мощный океан и резкий соленый ветер. Они как отражение мыслей и чувств хрупкой женщины на протяжении десятилетий.

фото: molodist.kiev.ua, Facebook КМКФ "Молодость"