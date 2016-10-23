Кино без границ: в Киеве стартовал фестиваль "Молодость"

23 октября 2016, 18:38

На церемонии открытия XLVI Международного кинофестиваля вспоминали о войне, украинском кино и узнике Кремля Олеге Сенцове.

Статуэтка "Скифский олень"

У главного входа в Национальный театр имени Ивана Франко — красная дорожка. По ней в свете прожекторов идут гости — кто-то неспешно и улыбаясь, кто-то быстрым шагом и задумчиво: известные актеры, телеведущие, критики, музыканты, дипломаты. Камерный зал академического театра заполняют приглашенные на торжественную церемонию открытия Киевского международного кинофестиваля "Молодость".

Как для кинофорума у "Молодости" довольно почтенный возраст — 46 лет. Тем не менее, его открываю дети в украинских народных костюмах. Но сцене — фольклорный театр "Дай Боже".

Фольклорный театр "Дай Боже"

Детей сменяют чиновники. "Слово имеет Вячеслав Кириленко", — говори ведущая. Тот, подойдя к микрофону, поправляет: "Слово имеет Президент Украины в виде послания к 46-й "Молодости". Кириленко цитирует Порошенко. Президент вспоминает о поддержке молодых талантов и благодарности организаторам: "Ныне Украина переживает испытания, отстаивая европейские ценности, свою независимость и территориальную целостность в борьбе с российским агрессором. Уверен, что наш переломный период, его боль и мечты найдут достойное воплощение в искусстве. Фестиваль вновь привлекает внимание к Украине".

Красная дорожка "Молодости"

Ольга Сумская на красной дорожке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Две тысячи заявок. Кинофестиваль "Молодость" на низком старте

"Молодость — это возможность презентовать Украину как кинематографическое государство, — уверен министр культуры Евгений Нищук. — И это шанс посмотреть то, чем живут, что волнует разные страны мира, которые продуцируют себе языком кино".

Министр культуры Евгений Нищук

Аплодисментами вспоминает зал одного из тех, кто говорит с нами именно на языке кино — Олега Сенцова, а государственную премию имени Александра Довженко получает украинский кинорежиссер-документалист Виктор Олендер.

Уже вскоре на сцену одна за другой "выходят" программы "Молодости" — конкурсные и внеконкурсные: "Молодость — детям", "Солнечный зайчик", "Долгие ночи короткого метра", "Шекспир в кино", "Венгерская рапсодия". В этом году фильмы будут показывать не только в столичных кинотеатрах, но и в подземном переходе и колонном зале киевской мэрии. Недаром же девиз фестиваля: "Кино без границ".

Надо сказать, что офис "Молодости" в этом году получил более двух тысяч работ из более чем 80 стран мира. Организаторы радуются: киногеография значительно расширилась — в Киев захотели приехать еще 15-20 новых стран. Это и участники, которые сами подавали заявки, и те, кого приглашали организаторы после успешных показов на европейских фестивалях. В результате такой работы было отобрано около 250 фильмов. Часть из них будут представлены в формате специальных программ: "Литовский фокус", "Венгерская рапсодия", "Страхи "Молодости", "Ильенко-80".

Виктор Ющенко

Особое событие церемонии открытия — вручение статуэтки скифского "Золотого оленя" почетным президентом "Молодости" Виктором Ющенко особенному гостю. В этом году президент был краток. Он поблагодарил организатора фестиваля Андрея Халпахчи и назвал "Молодость-46" "фронтом нашей освободительной войны", отмечая, что страну с развитой национальной культурой не победить.

Олень как приз за вклад в мировой кинематограф достался "великой ученице великого Александра Довженко" — венгерскому кинорежиссеру Марте Месарош. Она — обладатель серебряного медведя Берлинского кинофестиваля 1987 года за ленту "Дневник моих любимых" и большой премии Канн 1984-го. А в ее фильме "Их двое" вместе снялись Марина Влади и Владимир Высоцкий.

Марта Месарош

Ющенко помогает подняться на сцену скромной женщине. Президент говорит по-украински о ее родителях и ГУЛАГе, Марта понимающе кивает головой.

"Я, действительно, училась во ВГИКе в Москве у Довженко, — признается она по-русски и извиняется, что не знает украинского. — Это великий человек. Я счастлива, что в этот трудный момент для Украины, вы мне даете этот приз".

Открытие 46-й "Молодости"

Наблюдая за происходящим, кажется, что столичный фестиваль "Молодость" смирился с ролью камерного форума, вот уже который год лишенного больших звезд кино. Все же помнят громкие приезды в Киев Катрин Денев, Романа Полански, Фанни Ардан, Софи Марсо… Но это, возможно, и к лучшему, ведь в такой атмосфере некогда отвлекаться на известные имена, а самое время творить громкие имена подающим надежды актерам, режиссерам, сценаристам, операторам, всем тем, кто влюблен в качественное фестивальное кино.

Открытие 46-й "Молодости"

После представления жюри и программ, на сцене появляется один из главных гостей фестиваля — фильм-открытие. Сегодня это лента "Жизнь" Стефана Бризе, участник конкурсной программы Венецианского кинофестиваля-2016, новое прочтение первого романа Ги де Мопассана.

Нормандия. Начало ХІХ века. Молодая девушка Жанна возвращается в родительский дом из монастыря, в котором росла всю юность. Она рассказывает своей подруге и служанке, что могла покидать стены обители лишь несколько раз в год — на каникулы. Создается впечатление, что дочь барона и баронессы Ле Петрюи де Во оторвана от реального мира, мечтательна, чиста и очень любит жизнь. Родители решают нарушить это гармоничное существование дочери — решают выдать ее замуж за сына разорившегося дворянина Жюльена де Ламара. И девушка влюбляется в него. Молодой муж, хотя и обещает, любить Жанну до конца своих дней, свое слово нарушает…

Виктор Ющенко

Открытие 46-й "Молодости"

В фильме много крупных планов и акцентов на деталях. Жизнь Жанны, ее семьи такая обыденная и такая уникальная, показанная почти под микроскопом. В ней ожидания и обман, любовь и надежда. И еще мощный океан и резкий соленый ветер. Они как отражение мыслей и чувств хрупкой женщины на протяжении десятилетий.

фото: molodist.kiev.uaFacebook КМКФ "Молодость"

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Кириленко культура авторская статья Татьяна Катриченко кинофестиваль Сенцов кино Молодость Халпахчи Ющенко Молодість Месарош Олендер
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:59
Ученые нашли “эликсир молодости”
04:33
Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять