Борис Акунин взорвал Сеть впечатлениями от визита в Киев: как можно воевать с Украиной?

Знаменитый российский писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) рассказал о своем первом визите в Киев и отметил, что так и не смог понять, как Россия может воевать с Украиной.

Об этом говорится на странице в Facebook писателя.

"Я первый раз в Киеве. По писательским делам, на пару дней. Езжу по городу, хожу, смотрю. Главное ощущение — ступор. Не могу понять: как можно воевать с Украиной? Бред", — написал он.

Пользователи активно обсуждают пост известного писателя: "И добавить нечего", "Лучше поздно, чем никогда", "Приятно слушать умных людей".

Бабченко Олена Вы правы— не можна! По-украински "не можна" значит "нельзя". Здорово,что Вам Киев тоже нравится. Ведь и песня есть " Як тебе не любити Києве мій!"

Александр Ардельянов Главное понять — Украина не Россия. И то, что мы владеем свободно двумя языками, не означает, что мы русские. Просто мы не шовинисты, не имперцы, не богоизбранные.

Ussr Eum: Когда у Украины уворовывали Крым и захватили Славянск и Краматорск, украинцы тоже не верили, что Россия сможет с ними воевать. Теперь, главное — не забыть это России, вне зависимости от того, что будет написано в учебниках истории. История повторяется.

Александр Ардельянов: Господа россияне! Мне все-равно, что у вас происходит. Пока не было крым-ваша, узнавал только Путина и Медведева. Почему вас всех так активно мучает Украина? Разберемся без вашей " сестринской " помощи. Вам нечем заниматься от Балтики до Сахалина? Киев может и мать городов русских, но дочери явно упыри.

Елена Павлова: А как давно Вы были в Одессе? Все ощущения будут еще острее. Но главное, - мы выстоим и станем мудрее и сильнее, а вот кремлевский агрессор сильно подточил себя и извне, и изнутри.

А вот психаните и приезжайте! Одесса прекрасна и удивительна!)

Стоит отметить, что Акунин известный негативным отношением к политике президента России Владимира Путина.