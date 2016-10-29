Послевкусие украинских премьер "Молодости"

Еще на старте XLVI Киевского международного кинофестиваля "Молодость" его генеральный директор Андрей Халпахчи анонсировал: "На фестивале широко представлен украинский кинематограф". Правда, не в конкурсной программе. Полного метра в этом году не было, а лишь два студенческих фильма и две короткометражки. Остальные ленты — вне конкурса.

Ловкость рук

"Работа очень культурная, должна вызвать огромный интерес", — так Халпахчи отзывался о фильме молодого режиссера Дмитрия Бондарчука "История рук". Это полноформатный монтажный фильм.

"Когда он был готов на 99%, я показал его Владимиру Войтенко, тот предложил посмотреть Андрею Халпахчи. Только вот я не был еще готов показывать фильм на фестивале. Но как-то все так закрутилось, что я стою вот здесь в зале", — так о своем пути на "Молодость" говорит сам Дмитрий Бондарчук. А после добавляет: "Рассказывать о фильме долго не буду. Вы быстро поймете правила игры".

И не просто игры, а игры человеческих рук. Именно они — главные герои можно сказать документального фильма. Руки на экране все 105 минут. От рождения до смерти. Они обрезают пуповину, играют на музыкальных инструментах, выдавливают лимонный сок, гладят кошку, берут чашку крепкого турецкого кофе… Лента состоит из почти семисот отрывков из разных фильмов и мультфильмов. Она исследует природу и значение рук в кинематографе. И это не только движения и действия в каждом отдельном отрывке, а некое взаимодействие и взаимозависимость традиций кино от разных авторов, из разных стран и времен.

Воспоминания о великом тренере

"Мы долго снимали этот фильм", — говорит один из продюсеров еще одной украинской премьеры — "Лобановский навсегда" — и предлагает погрузиться в мир легендарного тренера, который в 93 минутах отобразил на экране режиссер Антон Азаров. Это документальная лента о Валерии Лобановском, о его взлетах и падениях, об умении играть и тренировать, и о вершинах, которые удалось покорить "Динамо" Лобановского, в частности в далеком 1975 году, одержав победу над легендарной "Баварией" в финале Суперкубка Европы.

Лента начинается с выхода на зеленый газон пустого "Олимпийского" виолончелиста во фраке. Тот настраивает инструмент и играет. Играет так же виртуозно и вдохновенно, как чувствовал себя на полет игрок и тренер.

В фильме много кинохроники и интервью игроков, тренеров, журналистов, болельщиков. И совсем отсутствует авторский текст. О Лобановском вспоминают Йожеф Сабо и Олег Блохин, Сергей Ребров и Андрей Шевченко, Карло Анчелотти и Мишель Платини. И все говорят о "творческом" методе тренера, который основывался на выносливости и дисциплине. Он требовал от подопечных полной самоотдачи, работы на грани возможного. Ну а после… лет так через пять… списывал как отработанный материал.

До показа на "Молодости" "Лобановский…" успел побывать на нескольких фестивалях. Авторы говорят, что он уже был в английском Шеффилде и канадском Монреале, на кинорынках в польском Кракове и французских Каннах. В ближайшем будущем — 34-й Международный фестиваль спортивного кино и телевидения в Милане. После, с 1 декабря, лента выходит в Украине в широкий прокат.

Будущее в прошлом

"#Futureinthepast" — пожалуй, один из самых ожидаемых фильмов киевского кинофестиваля. Пятнадцатая по счету картина Александра Шапиро была представлена в рамках программы "Украинские премьеры".

До показа оставалось еще более часа, а гости стали собираться в фойе кинотеатра. Официанты разносили зефирки, как бы намекая, что фильм будет о сладкой жизни.

В коротком описании сказано: главная героиня никак не может найти счастье, поэтому решает встретиться со своими бывшими парнями (их грают актеры Алексей Тритенко и Антон Комяхов, музыкант Евгений Толочный, главный редактор мужского глянца Влад Иваненко), чтобы вспомнить, чего она от них ожидала и определиться, какой мужчина ей нужен. "Фильм-эксперимент, — так характеризует свое творение автор. — История о поиске счастья и конфликте двух времен".

На деле же оказывается, что Майя режиссера Шапиро — гламурная и праздношатающаяся барышня с явными депрессивными отклонениями. Она действительно ищет ответы на какие-то вопросы в прошлом. Только встречи с героями предыдущих романов нисколько не помогают стабилизировать ее беспокойное состояние. Более того, оказывается, что она и те четверо — совершенно разные люди, которые вместе ни о чем и не мечтали. А может просто не могут вспомнить. Одним словом, история запутанная и вряд ли для каждого зрителя окончится одинаково.

Команда фильма анонсировала его как ироничное кино. И в зале, действительно, время от времени раздается смех. Правда, именно из того ряда, где разместилась съемочная группа.

Отдельно можно сказать несколько слов об игре актеров. В их образе весь Шапиро. С претензией на эпатажность. Все его герои, возможно, кроме исполнителя роли психиатра, кажутся обремененными игрой. В роли высокой блондинки Майи радиоведущая и модель Анна Буткевич. Она растягивает слова, ее монологи выглядят искусственно. Возможно, в этом эффект. Анна говорит, что режиссер не требовал учить сценарий заранее — текст выдавал только в день съемок. "Можно было импровизировать, но не отходя от сценария", — объясняет она и говорит, что вовсе не успела устать во время съемок, ведь они длились всего неделю.

В украинский прокат лента "#Futureinthepast" выйдет уже в ноябре.

Второе дыхание "Мариуполиса"

"Мы думали, надо ли показывать этот фильм на фестивале", — говорит Андрей Халпахчи. И тут же среди аудитории находятся те, кто его еще не видел. "Вот и посмотрите", — отвечает генеральный директор кинофестиваля.

"Мариуполис" — специальное событие "Молодости". Документальный фильм Мантаса Кведаравичюса снят совместно Украиной, Литвой, Германией и Францией. Его дебют состоялся почти год назад в Берлине. Он о жизни Мариуполя, а также Широкино и Сартаны на линии военного конфликта.

Фильм, по словам автора, "о людях и обстоятельствах, ценности каждой минуты". "Он о людях, которые живут и не теряют надежды, привыкли к грохоту "Града" в нескольких километров. Это фильм не о борьбе, а о жизни, которая протекает своим чередом, несмотря на смену цветов флага или присутствие военных. Этот фильм не о войне, а о мире во время войны. И показать этот мир очень важно и для нынешних и для будущих поколений", — объясняет Кведаравичюс.

…Еще одной большой украинской документальной премьерой можно считать фильм "Мустафа". После презентации на "Молодости" лента, скорее всего, будет представлена в Берлине, а широкий круг зрителей сможет увидеть ее в мае следующего года.

фото: molodist.kiev.ua