Джонни Депп поддержал украинского режиссера Олега Сенцова

Актер Джонни Депп поддержал Олега Сенцова, которого противозаконно держат в заключении в российской тюрьме.

Об этом пишет ivona.

Джонни Депп принял участие в проекте Заключенные за искусство (англ. – Imprisoned for Art) организации Voice Project. Инициатива призвана рассказать о проблеме и собрать средства в поддержку свободы самовыражения.

Депп сфотографировался с табличкой заключенного, на которой написано Якутск, Россия, 20 лет. Снимок является отсылкой к сроку, к которому был незаконно приговорен украинский режиссер Олег Сенцов, обвиненный в подготовке теракта в аннексированном Крыму.

Напомним, в Минюсте пригрозили новыми санкциями против России из-за отказа выдать Сенцова и Кольченко.