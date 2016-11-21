Украинский фильм победил на фестивале в Лондоне

Украинская лента "Моя бабушка Фанни Каплан" получила приз в номинации "Лучший иностранный фильм" на фестивале в Лондоне

Об этом сообщается на странице фильма в Facebook, передает Эспрессо.ТВ.

"Круто и безумно весело! Приз "Лучший иностранный фильм" London Crystal Palace International Film Festival получила картина "Моя бабушка Фанни Каплан", — говорится в сообщении.

В основе фильма — журналистское расследование, которое происходит в наши дни. В парижском пригороде Сент-Женевьев Де Буа, в Русском доме доживает последние дни старик, который владеет дневником своей бабки — Фанни Каплан.

Из этого дневника киевская журналистка Марина узнает пронзительную историю "слепой" любви Фанни Каплан к Виктору Гарського, который дважды использовал Фейгу (Фанни Каплан) в своих политических играх.

Сценаристом и продюсером ленты — Дмитрий Томашпольский, режиссер — Алена Демьяненко. В кинотеатрах историческая драма появится 8 декабря.

Напомним, фильм украинского режиссера Лозницы получил главный приз кинофестиваля в Германии.