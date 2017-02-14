Российский наемник загнобил Прилепина: сколько раз овцу не назови тигром — не станет даже котенком

Одиозный российский писатель Захар Прилепин, который заявил о россиянах, желающих воевать на Донбассе, будет служить не засполитом в полку спецназа ДНР, а в придворно-паркетной части.

Об этом российский наемник, бывший командир роты спецназа "Новороссия" (позывной "Ольхон") пишет на своей страничке в Вконтакте от имени "Василий Петрович".

"Про замкомбата "4-го батальона полка специального назначения ДНР " ...

Раз народу интересно мое мнение, то озвучу его.

1. Про его годы службы в МВД РФ ничего комментировать не имею права. Свидетелем его службы в МВД РФ не был и в командировках на Кавказе вместе мы не были. Там, где я "отбывал номер", таких как он не видели ни разу.

2. По поводу его творчества могу лишь сказать, что не знаком со всеми его произведениями, лишь с отрывками из его одной книги. Сочинение было на тему: "Как однажды мы калдырили в бане с Сашей. Или полет фантазии под пиво и водку с оружием в руках" и эти отрывки меня весьма повеселили. Но опять же, я не литературный критик, может быть это творение в будущем будут изучать в школе на уроках литературы. Всякое может быть, вспомним как в недалеком прошлом все школьники старших классов СССР изучали писателя Л.И. Брежнева и его "нетленки"))))))

3. Ну и теперь по поводу его "героической службы " в рядах ВС ДНР. В составе 1 АК "полка спецназа" нет. Значит имеем обычный очередной "паркетно-придворный полк спецназа ЗахарОвец" с задачами вполне известными, охрана магазинов, обменников и прочей коммерции в ДНР. Плюс охрана самих вельмож ДНР и их владений, их рабочих резиденций и прочая херня вдали от окопной жизни. Правда у "замполит-майора" еще гастроли по центральной части России запланированы с моноспектаклями, с презентациями его "бессмертных творений " и прочей творческой мурой .... Если не верите, вот вам график "работы с личным составом " новоиспеченного "Героя ДНР ".

P.S. Сколько раз овцу не назови тигром, она не станет даже котенком ....", — подытожил военный.

Напомним, в Кремле не захотели комментировать заявление Прилепина о россиянах, желающих воевать на Донбассе.