Песню Арсена Мирзояна просят вернуть в финал нацотбора на "Евровидение-2017"

Украинского музыканта Арсена Мирзояна хотят вернуть к конкурсную программу нацотбора на "Евровидение" и дать возможность еще раз побороться за право представить нашу страну на конкурсе в мае этого года.

Следующая петиция появилась на сайте официального интернет-представительства президента.

На сайте Петра Порошенко появилась петиция, с просьбой разрешить артисту стать финалистом украинского отбора.

Автор документа, некий Гончаров Владимир Викторович, утверждает, что его маленькие дети постоянно напевают песню, с которой Арсен выступил в полуфинале, поэтому после конкурса ее будет петь вся Европа.

Напомним, Кириленко прокомментировал увольнение киевских организаторов "Евровидения-2017".