Драгоценности Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Софи Лорен продадут на аукционе

Драгоценности, в которых снимались голливудские красавицы легендарные Мэрилин Монро, Элизабет Тейлор и Софи Лорен продадут на аукционе.

Об этом пишет Сегодня.

Эти роскошные драгоценности настоящие раритеты: кольца, броши, диадемы, серьги, кулоны и колье. В них снимались кинозвезды так называемой "золотой эры" Голливуда —Марлен Дитрих, Грейс Келли, Одри Хепберн, Софи Лорен и другие.

Всего в коллекции 700 предметов и все они уйдут с молотка. Аукцион пройдет в Лос-Анджелесе только в ноябре, но организаторы уже знакомят с уникальной коллекцией ювелирных изделий. Все без исключения лоты — создавали на экране конкретную историческую эпоху.

Напомним, фотографии обнаженной Мэрлин Монро может приобрести каждый желающий.